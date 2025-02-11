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Миколаївщина сплатила до держбюджету ₴1,3 млрд податків за січень

Миколаївщина сплатила до держбюджету 1,3 млрд грн податків за січень, фото: «МикВісті»Миколаївщина сплатила до держбюджету 1,3 млрд грн податків за січень, фото: «МикВісті»

У січні 2025 року платники податків Миколаївщини перерахували до державного бюджету майже 1,3 мільярда гривень. Це на 403 мільйони гривень або 46,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у Державній податковій службі в Миколаївській області.

Найбільше коштів надійшло від:

  • Податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 607,8 мільйона гривень;
  • Податку на додану вартість (ПДВ) — 411,5 мільйона гривень;
  • Військового збору — 202 мільйони гривень.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.

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