Миколаївщина сплатила до держбюджету ₴1,3 млрд податків за січень
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- Марія Хаміцевич
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18:48, 11 лютого, 2025
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У січні 2025 року платники податків Миколаївщини перерахували до державного бюджету майже 1,3 мільярда гривень. Це на 403 мільйони гривень або 46,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили у Державній податковій службі в Миколаївській області.
Найбільше коштів надійшло від:
- Податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 607,8 мільйона гривень;
- Податку на додану вартість (ПДВ) — 411,5 мільйона гривень;
- Військового збору — 202 мільйони гривень.
Нагадаємо, що Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.
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