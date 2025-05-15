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В Одесі до кінця року планують відновити 259 будинків: пріоритет — історичний центр

Краєвид Одеси. Фото: investmentmap.com.uaКраєвид Одеси. Фото: investmentmap.com.ua

Міська влада Одеси відзвітувала, що до кінця цього року планує провести першочергові протиаварійні роботи на 259 будинках. Втім, через обмежене фінансування у фокусі — лише ті об'єкти, де існує реальна загроза безпечній експлуатації.

Як зазначають у мерії, в пріоритеті — будівлі, розташовані в історичному центрі Одеси. Роботи зосереджені на укріпленні фундаментів, замінах дахів, модернізації водовідведення та інженерних систем — саме тих елементів, які мають критичне значення для запобігання руйнуванням.

Голова комісії з питань ЖКГ Олександр Іваницький повідомив, що реалізація проєкту триває у плановому режимі, однак на строки робіт впливають декілька факторів.

— Робота йде в плановому режимі, але впливає недостатність кадрів и технічні можливості наших підрядників. За перше півріччі на 120-130 будинках вже буде завершені роботи. На сьогодні повністю завершені 24 об'єкти, які були в плані, — розповів Олександр Іваницький.

Нагадаємо, в Одесі демонтують чотири житлові будинки, зруйновані через російські обстріли. 

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