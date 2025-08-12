Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщині майже втричі менше будівельних компаній, ніж на Одещині

ФотоНа Миколаївщини майже втричі менше будівельних компаній, ніж на Одещині

Миколаївська область значно відстає від Одеської за кількістю будівельних компаній. Так у регіоні зареєстровано 246 підприємств, що майже втричі менше, ніж в Одеській області.

Про це йдеться у дослідженні від YouControl.Market.

Найбільша кількість будівельних компаній в Україні спостерігається у Києві — 2489 підприємств. Далі йдуть Дніпропетровська область (880), Київська (865), Львівська (788) та Одеська (658). Ці регіони формують топ-5 центрів будівельної активності.

На думку YouControl.Market, таку концентрацію будівельних компаній можна пояснити високим рівнем урбанізації, активним розвитком житлового та комерційного будівництва, наявністю великої кількості інвестиційних проєктів і стабільним попитом з боку як приватного, так і державного сектору.

Фото: YouControl.MarketРозподіл будівельних компаній по регіонам. Фото: YouControl.Market

На фоні Одеси, Миколаївська область демонструє набагато скромніші показники — лише 246 компаній у будівельній сфері. На це могли повпливати нижчий рівень урбанізації, обмежені інвестиційні потоки чи менший попит на масштабні будівельні проєкти, зважаючи на аграрно орієнтовану економіку регіону.

Експерти вважають, що на ситуацію з ринком суттєво вплинуло і повномасштабне вторгнення 2022 року. Через бойові дії та підвищений рівень небезпеки багато проєктів зупинилися, обсяг інвестицій скоротився, а частина населення та бізнесу була змушена залишити особливо небезпечні регіони. Так, подібні тенденції спостерігаються і в інших прифронтових або постраждалих від бойових дій областях — Сумській (158 компаній), Чернігівській (143 компанії) та Херсонській (39 компаній).

Кількість ФОП-ів по регіонам

Найбільша кількість ФОПів, що працюють у будівельній сфері, зосереджена в Києві (2101), Київській (1855), Львівській (1583), Дніпропетровській (1487) та Івано-Франківській (1409) областях. На думку фахівців YouControl.Market, на це могло повпливати декілька чинників. Так Київ та Київщина є центром великого обсягу будівництва та ремонту, з високою купівельною спроможністю населення та численними приватними замовленнями. Львівщина вирізняється активним розвитком житлового будівництва. Тут близькість європейських ринків стимулює конкуренцію, а тому і кращу якість послуг. Дніпропетровщина має потужну промислову базу та інфраструктуру, яка потребують широкого залучення ФОП. 

Фото: YouControl.Market.Розподіл ФОп по регіонам. Фото: YouControl.Market

Показники між Одеською та Миколаївською областю тут знову ж різняться: в Одесі всього зареєстровано 1300 ФОПів у будівельній сфері, тоді як в Миколаєві лише 991.

Найнижчі показники демонструє Волинська (614), Рівненська (602), Сумська (580), Кіровоградська (524) та Тернопільська (471) області.

«Для окремих регіонів додатковим чинником є міграція робочої сили — багато фахівців виїжджають працювати в інші області чи за кордон, що зменшує кількість активних підприємців на місцях. Також можливий вплив мають обмежені інвестиції у великі інфраструктурні проєкти,»  — наголошують в дослідженні.

Динаміка ринку: від піку до падіння та відновлення

Реклама

Аналітика YouControl.Market показує, що 2021 рік став піковим для українського будівельного ринку — тоді зареєстрували 2958 нових підприємств, що майже на третину більше, ніж у середньому за попередні роки. Це відображало стабільну економічну ситуацію, високий попит на житло та інфраструктурні об’єкти, а також доступність інвестицій. Водночас саме у 2021-му зафіксували рекордну кількість компаній, що припинили діяльність, — 392.

У 2022 році кількість новостворених підприємств різко впала майже вдвічі — до 1492. Основними причинами стали воєнні дії, руйнування інфраструктури, масова релокація населення та бізнесу, падіння купівельної спроможності й загальна невизначеність на ринку. Але в подальші роки ситуація почала поступово стабілізуватися. Будівельні компанії адаптувалися до умов війни, що дало змогу ринку оживитися.

Наразі, перша половина поточного 2025 року свідчить про помітне зростання активності на ринку будівельного бізнесу: за шість місяців зареєстровано вже 1401 будівельну компанію — половину від рівня всього 2021 року. Така динаміка може бути ознакою підготовки до масштабної відбудови та підвищення зацікавленості інвесторів у регіонах України.

Нагадаємо, в Одесі відновили вже другий будинок після ракетного удару — на це витратили 37 мільйонів гривень.

Apple Pay