Жителям Миколаєва повернули понад ₴53 млн за завищені платіжки на тепло

Миколаївцям повернули понад 53 мільйони гривень через завищені тарифи на тепло. Архівне фото: «МикВісті»

У липні 2025 року споживачам «Миколаївоблтеплоенерго» перерахували і повернули понад 53 мільйони гривень за опалення.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Зазначається, що після завершення опалювального сезону 2024–2025 років до відомства почали надходити скарги від мешканців Миколаєва на завищені тарифи, що застосовувало «Миколаївоблтеплоенерго».

Фахівці провели 151 позапланову перевірку та з’ясували, що підприємство одночасно використовувало одноставковий і двоставковий тарифи. Це призвело до того, що споживачам централізованого опалення нараховували плату за загальнобудинкові потреби за завищеною ціною — 1 999,08 гривень за гігакалорію замість 1 129,33 гривень.

За результатами перевірок підприємству винесли 106 рішень про накладення адміністративно-господарських штрафів на суму понад 120 тисяч гривень та видали 85 приписів про усунення порушень у встановленні та застосуванні державних регульованих цін на суму понад 115 тисяч гривень.

Перерахунки споживачі можуть переглянути в особистому кабінеті на сайті «Миколаївоблтеплоенерго» або у липневих рахунках Миколаївського інформаційно-розрахункового центру.

