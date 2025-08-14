В український бюджет перерахують ₴2,6 млрд, стягнених з онлайн-казино «Pin-Up»

В український бюджет перерахують 2,6 млрд гривень, стягнених з онлайн-казино «Pin-Up». Фото: Державне бюро розслідувань

В український державний бюджет найближчим часом надійдуть понад 2,6 млрд гривень, стягнутих з онлайн-казино «Pin-Up», власників якого пов'язують з Росією.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

У відомстві нагадують, що 10 липня 2025 року Шевченківський районний суд Києва визнав винним директора ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яке діяло в Україні під брендом онлайн-казино «Pin-Up», у низці кримінальних правопорушень.

Так слідство тоді встановило, що затриманий не мав легальних джерел для внесення 30 млн гривень до статутного капіталу компанії «Pin-Up». Крім того, він тривалий час перебував на Кіпрі, де спілкувався з російськими громадянами — фактичними власниками казино. За даними ДБР, пов’язані з «Pin-Up» особи ведуть бізнес на території тимчасово окупованої Луганської області, а їхні кошти використовують для фінансування оборонно-промислового комплексу РФ та ведення війни проти України.

Вирок за цією справою набрав законної сили 10 серпня 2025 року. Суд застосував спеціальну конфіскацію — примусове вилучення у власність держави понад 2,6 млрд гривень та отриманого доходу від управління цими коштами. Раніше ці гроші були арештовані й передані Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Згодом рішення суду направили до Міністерства фінансів України та АРМА для його негайного виконання та перерахування коштів до державного бюджету.

«Наразі, конфісковані в онлайн-казино з російським "корінням" кошти вже працюють на нашу державу. Переважна більшість з них вкладена в облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації" відповідно до рішення уряду, а решта знаходиться на депозитних рахунках. На цей час процентний дохід від управління арештованими коштами становить понад 200 млн грн.» — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування ще триває.

Нагадаємо, детективи БЕБ повідомили про підозру адміністраторам нелегальних гральних закладів в Одесі.