«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Ілюстративне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосило тендер на закупівлю ще однієї одиниці спеціалізованої техніки для прибирання вулиць. Йдеться про підмітально-прибиральну машину в комплекті з навісним обладнанням.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Вартість закупівлі становить 764 930 гривень. Згідно з умовами тендеру, техніка може бути не новою, але рік виробництва має бути не раніше 2008-го. Допустимий пробіг — не більше 8 тисяч кілометрів (+5%). Машина призначена для прибирання доріг, тротуарів та вузьких вулиць.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 21 серпня. Переможець має поставити машину не пізніше 31 грудня.

Реклама

Нагадаємо, рік тому депутати Миколаївської міськради погодили кредит у 43 мільйони гривень для КП «Миколаївські парки» на закупівлю нової техніки — 40% від вартості профінансує датський експортно-інвестиційний фонд.

Нова техніка для КП «Парки»

Рік тому, у вересні 2024 року, депутати Миколаївської міської ради погодили кредит у 43 мільйони гривень для КП «Миколаївські парки» на закупівлю нової техніки. Як повідомлялось, її використовуватимуть для зимового та літнього прибирання міста.

Сума кредиту — це 60% від загальної вартості техніки, яка складає 1 мільйон євро.

У проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 28 серпня 2024 року, спочатку вказувалося, що Данія має профінансувати 40% закупівлі техніки.

Однак в оновленому проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 23 вересня 2024 року, зникла інформація про фінансування датчанами 40%. Там зазначається лише, що «частина коштів буде сплачено за рахунок грантових коштів Експортно-інвестиційного фонду Данії», однак про який саме відсоток фінансування йдеться — не вказується.

Після цього бюджетна комісія рекомендувала сесії розглянути проєкт рішення, але за умови якщо в документі буде прописано, що авансовий платіж у розмірі 40% від загальної суми буде покритий грантовими коштами від Експортно-інвестиційного фонду Данії.