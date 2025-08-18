Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Ілюстративне фото «МикВісті»Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Ілюстративне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосило тендер на закупівлю ще однієї одиниці спеціалізованої техніки для прибирання вулиць. Йдеться про підмітально-прибиральну машину в комплекті з навісним обладнанням.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Вартість закупівлі становить 764 930 гривень. Згідно з умовами тендеру, техніка може бути не новою, але рік виробництва має бути не раніше 2008-го. Допустимий пробіг — не більше 8 тисяч кілометрів (+5%). Машина призначена для прибирання доріг, тротуарів та вузьких вулиць.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 21 серпня. Переможець має поставити машину не пізніше 31 грудня.

Нагадаємо, рік тому депутати Миколаївської міськради погодили кредит у 43 мільйони гривень для КП «Миколаївські парки» на закупівлю нової техніки — 40% від вартості профінансує датський експортно-інвестиційний фонд.

Нова техніка для КП «Парки» 

Рік тому, у вересні 2024 року, депутати Миколаївської міської ради погодили кредит у 43 мільйони гривень для КП «Миколаївські парки» на закупівлю нової техніки. Як повідомлялось, її використовуватимуть для зимового та літнього прибирання міста.

Сума кредиту — це 60% від загальної вартості техніки, яка складає 1 мільйон євро.

У проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 28 серпня 2024 року, спочатку вказувалося, що Данія має профінансувати 40% закупівлі техніки.

Однак в оновленому проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 23 вересня 2024 року, зникла інформація про фінансування датчанами 40%. Там зазначається лише, що «частина коштів буде сплачено за рахунок грантових коштів Експортно-інвестиційного фонду Данії», однак про який саме відсоток фінансування йдеться — не вказується. 

Після цього бюджетна комісія рекомендувала сесії розглянути проєкт рішення, але за умови якщо в документі буде прописано, що авансовий платіж у розмірі 40% від загальної суми буде покритий грантовими коштами від Експортно-інвестиційного фонду Данії.

У Коблевому призупинили модернізацію їдальні ліцею через аварійну плиту та аудит
У Миколаєві відремонтують операційний блок військового госпіталю за майже ₴11 млн
За ₴14 млн колишній дитсадок перетворять на центр допомоги жертвам насильства у Первомайську
новини

У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

Аліна Квітко
новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

Аліна Квітко
За ₴14 млн колишній дитсадок перетворять на центр допомоги жертвам насильства у Первомайську
У Миколаєві відремонтують операційний блок військового госпіталю за майже ₴11 млн
У Коблевому призупинили модернізацію їдальні ліцею через аварійну плиту та аудит

За ₴14 млн колишній дитсадок перетворять на центр допомоги жертвам насильства у Первомайську

У Миколаєві відремонтують операційний блок військового госпіталю за майже ₴11 млн

Росіяни били по Миколаївщині дронами та артилерією: є руйнування

