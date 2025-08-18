Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    18 серпня, 2025

Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴500 млн податку на прибуток

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото «МикВісті»Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото «МикВісті»

За перші сім місяців цього року підприємства Миколаївської області перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 500 мільйонів гривень податку на прибуток.

Як повідомили в обласному управлінні ДПС, найбільша частина надходжень, 443,5 мільйона гривень, пішла до державного бюджету. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, тобто додатково вдалося зібрати майже 58 мільйонів гривень.

До місцевих бюджетів регіону бізнес сплатив 57,4 мільйони гривень податку на прибуток, що на 16,2 мільйона гривень перевищує показник минулого року.

Окремо зазначається, що великі платники податків регіону поповнили обласний бюджет на 18,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, що протягом січня–липня 2025 року 47 підприємців Миколаївської області отримали з державного бюджету 370,7 мільйона гривень відшкодувань податку на додану вартість. 

