Виплати при народженні дитини збільшать до ₴50 тисяч

В Україні планують підвищити розмір допомоги при народженні дитини. Фото: МОЗВ Україні планують підвищити розмір допомоги при народженні дитини. Фото: МОЗ

В Україні планують підвищити розмір державної допомоги при народженні дитини. Згідно з урядовим законопроєктом №13532, який у першому читанні підтримали 290 народних депутатів, родини отримуватимуть одноразову виплату до 50 тисяч гривень.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Допомога стане доповненням до вже чинної програми «Пакунок малюка», яка продовжить діяти після пологів.

Крім того, передбачена окрема форма підтримки для одного з батьків, бабусі, дідуся чи іншого родича, який доглядає за дитиною до одного року. Розмір щомісячної виплати визначатиме Кабмін, орієнтовно вона становитиме близько семи тисяч гривен.

Також у пакеті змін є новація — програма «єЯсла». Її зможе отримувати той із батьків або опікун, хто вийде на роботу після досягнення дитиною одного року. Умови отримання допомоги уряд визначить окремо.

Нагадаємо, що минулого тижня на Миколаївщині народилось 95 дітей, з них, одна двійня.

