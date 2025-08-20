«Епіцентр» збудує зерновий термінал у порту «Південний» за $270 млн. Фото: Морський торгівельний порт "Південний"

Група компаній «Епіцентр» планує звести в одеському порту «Південний» зерновий термінал потужністю перевалки до 5 млн тонн на рік. Орієнтовна вартість проєкту становить $160-270 млн.

Про це повідомило медіа latifundist.com.

Про плани будівництва терміналу вперше повідомив у листопаді 2024 року СЕО «Епіцентр К» Петро Михайлишин, а у квітні 2025 року їх підтвердила керівниця агронапряму групи Світлана Никитюк.

Зазначається, що проєкт будівництва терміналу вже вийшов за рамки звичайних планів: бізнесмени почали закупляти акції. Так у 2025 році ТОВ «Касабланка Шиппінг Лімітед» (Кіпр), засноване ТОВ «Епіцентр К», придбало 32,61% у ТОВ «Промтехіновація», що орендує земельні ділянки в акваторії порту «Південний» в Одесі. Решта акцій належить народному депутату Анатолію Урбанському та його родині.

Загальна площа ділянок під будівництво становитиме близько 32 гектарів . Тут планують розмістити власну залізничну станцію, станції розвантаження автотранспорту неподалік траси. Саме зерно буде транспортуватися конвеєрною галереєю. З неї його доставлятимуть у силоси — близько 50 штук сумарною місткістю 250 тис. тонн, розміщених на ділянці в 10 га.

Запуск терміналу заплановано на 2026 рік.

