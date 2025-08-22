Україна отримала ще понад €4 млрд від ЄС: на що витратять ці кошти

Україна отримала 4,05 мільярда євро від Євросоюзу в рамках двох програм.

Про це повідомила Європейська комісія.

Із цієї суми 3,05 євро мільярда Україні передали в рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції. З цією виплатою загальна підтримка ЄС Україні в рамках цієї програми досягла 22,7 мільярда євро з моменту її початку 1 березня 2024 року.

Україна виконала не всі реформи, передбачені для цього траншу фінансування від Ukraine Facility. Тому отримала 3,05 мільярда євро замість запланованих 4,5 мільярда євро.

Ще мільярд євро Україна отримала в межах механізму ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року країни ЄС передали Україні гуманітарної, фінансової та військової допомоги на загальну суму 168,9 мільярда євро.

Нагадаємо, на початку серпня США погодили передачу Україні нової безпекової допомоги на суму понад 200 мільйонів доларів. Це стало результатом домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським і кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.