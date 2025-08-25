Уряд витратить понад ₴2 млн на дослідження настроїв молоді. Ілюстративне фото: Freepik

Міністерство молоді та спорту уклало чотири угоди на проведення соціологічних досліджень на майже 2,3 мільйони гривень. Це перші такі замовлення з держбюджету від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи Prozorro.

Найбільше замовлень на 1,7 мільйони гривень отримала соціологічна група «Рейтинг». До 1 вересня компанія має провести дослідження становища молоді в Україні (дві тисяч респондентів віком 14–35 років), а до 1 жовтня — опитування щодо утвердження української національної та громадянської ідентичності (2,5 тисячі респондентів від 14 років).

Перше опитування охоплюватиме теми здоров’я, освіти, самореалізації, волонтерства, життя за кордоном та політичної активності. Друге — використання української мови, ставлення до державних свят, міграційні настрої, інтеграцію до ЄС і НАТО, довіру до держави та сприйняття корупції.

Ще два замовлення на 590 тисяч гривень отримав ФОП Максим Сігнатулін. Він підготує щорічну доповідь президенту, парламенту та уряду «Молодь України: виклики та адаптація в умовах воєнного стану» (до 15 жовтня), а також проведе моніторинг національної ідентичності (до 15 листопада).

За даними Наших грошей, «Рейтинг» з 2017 року отримав держпідрядів на понад 2,3 мільйони гривень, а Сігнатулін — понад 4 мільйони гривень із 2021 року.

Раніше повідомлялось, що за результатами опитування, чинний президент Володимир Зеленський залишається фаворитом серед можливих кандидатів на президентських виборах, тоді як у парламенті більшість українців хотіли б бачити «партію Залужного».