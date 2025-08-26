Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Укрпошта» підвищила тарифи на доставку до США через нові мита Трампа

Фото: depositphotos«Укрпошта» підвищила тарифи на доставку до США через нові мита Трампа. Фото: depositphotos

«Укрпошта» оголосила про підвищення тарифів на доставку комерційних відправлень до США.

Зростання цін має покрити витрати на залучення кваліфікованих агентів для опрацювання платежів після змін у митних правилах, які ввів президент США Дональд Трамп, повідомила пресслужба компанії.

З 29 серпня в Америці набирає чинності зміна митних правил: скасовується норма de minimis, яка дозволяла відправляти товари вартістю до $800 без сплати мита. Через це більшість європейських поштових операторів тимчасово призупинили відправлення до США. В «Укрпошті» ж заявили, що адаптують усі процеси так, щоб українські експортери могли безперебійно торгувати на американському ринку.

Проте, через це українські товари подорожчають для американських споживачів на 10%. Також зростуть і тарифи самої «Укрпошти»: у середньому на $1,5 — 3 залежно від категорії та ваги відправлення. Нові правила поширюються на всі комерційні доставки, окрім листів, газет, листівок та подарункових чи соціальних посилок вартістю до $100.

За словами компанії, у цій ситуації є і позитивна сторона — українські підприємці отримають певну перевагу на ринку. По-перше, через те, що переважна більшість країн Європи призупиняють відправлення до США, українські  експортери можуть зайняти їхню нішу товарів. По-друге, ставка мита для України у 10% є найнижчою в Європі, тому українські підприємці матимуть кращі умови для роботи у регіоні, ніж конкуренти.

Усі посилки, надіслані до 29 серпня, навіть якщо вони прибудуть до США пізніше, будуть оформлені ще за старими правилами.

Нагадаємо, раніше на «Укрпошта» випустила марку до Дня матері для вшанування незламних українських жінок.

