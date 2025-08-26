«Укрпошта» підвищила тарифи на доставку до США через нові мита Трампа. Фото: depositphotos

«Укрпошта» оголосила про підвищення тарифів на доставку комерційних відправлень до США.

Зростання цін має покрити витрати на залучення кваліфікованих агентів для опрацювання платежів після змін у митних правилах, які ввів президент США Дональд Трамп, повідомила пресслужба компанії.

З 29 серпня в Америці набирає чинності зміна митних правил: скасовується норма de minimis, яка дозволяла відправляти товари вартістю до $800 без сплати мита. Через це більшість європейських поштових операторів тимчасово призупинили відправлення до США. В «Укрпошті» ж заявили, що адаптують усі процеси так, щоб українські експортери могли безперебійно торгувати на американському ринку.

Проте, через це українські товари подорожчають для американських споживачів на 10%. Також зростуть і тарифи самої «Укрпошти»: у середньому на $1,5 — 3 залежно від категорії та ваги відправлення. Нові правила поширюються на всі комерційні доставки, окрім листів, газет, листівок та подарункових чи соціальних посилок вартістю до $100.

За словами компанії, у цій ситуації є і позитивна сторона — українські підприємці отримають певну перевагу на ринку. По-перше, через те, що переважна більшість країн Європи призупиняють відправлення до США, українські експортери можуть зайняти їхню нішу товарів. По-друге, ставка мита для України у 10% є найнижчою в Європі, тому українські підприємці матимуть кращі умови для роботи у регіоні, ніж конкуренти.

Усі посилки, надіслані до 29 серпня, навіть якщо вони прибудуть до США пізніше, будуть оформлені ще за старими правилами.

