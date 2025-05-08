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«Укрпошта» випустить марку до Дня матері: вшанування незламних українських жінок

Марка «До Дня матері. Я живу тобою…», фото: «Укрпошта»Марка «До Дня матері. Я живу тобою…», фото: «Укрпошта»

«Укрпошта» анонсувала нову поштову марку під назвою «До Дня матері. Я живу тобою…». Випуск присвячений українським матерям, які пережили війну, виховали захисників та самі стали на захист країни.

У компанії зазначили, що ця марка є символом шани й подяки всім матерям, які благословили своїх дітей боронити Батьківщину, зберігають пам’ять про загиблих, або самі долучились до оборони України.

На марці зображені обійми матері та військового. Жінка в українському строї загортає сина у жовту хустку з вишивкою, її обличчя виражає сум і ніжність.

Автором зображення став заслужений художник України Олександр Охапкін.

Тираж марки — 320 тисяч примірників. Також випустять 20 тисяч конвертів «Перший день» і 500 презентаційних папок. Урочисте погашення марки проведуть 9 травня в Києві та всіх регіонах країни.

Нагадаємо, що нещодавно на Миколаївщині відбулося спецпогашення марки з серії присвяченої маякам Чорного та Азовського морів, включно з тими, що розташовані на тимчасово окупованій території Криму. До цієї серії увійшли також маяки Миколаївської та Одеської областей.

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