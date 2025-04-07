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На Миколаївщині погасили нову поштову марку з маяком Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу

Спецпогашення марки. Фото: Миколаївська ОВАСпецпогашення марки. Фото: Миколаївська ОВА

На Миколаївщині відбулося спецпогашення марки з серії присвяченої маякам Чорного та Азовського морів, включно з тими, що розташовані на тимчасово окупованій території Криму. До цієї серії увійшли також маяки Миколаївської та Одеської областей.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації та «Укрпошті».

Укрпошта започаткувала серію «Маяки України» ще у 2009 році. Днями марка з Руським Заднім, маяком Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу в Миколаївській області, була офіційно погашена.

Нагадаємо, що до нового випуску увійшли: маяк Руський Задній (Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал, Миколаївщина); Шаганський маяк (Одещина); Білосарайський та Бердянський Верхні маяки (Приазов’я); Ай-Тодорський та Чаудинський маяки (Крим).

Спецпогашення марки. Фото: Миколаївська ОВАСпецпогашення марки. Фото: Миколаївська ОВА
Спецпогашення марки. Фото: Миколаївська ОВАСпецпогашення марки. Фото: Миколаївська ОВА
Спецпогашення марки. Фото: Миколаївська ОВАСпецпогашення марки. Фото: Миколаївська ОВА

На марках представлені фотографії  авторства Олександра  Заклецького (ДУ «Держгідрографія»). Дизайн марки, картки, конверта та штемпеля «Перший день» – Оксани Шуклінової. Поштовий блок «Маяки України» випущений тиражем 50 тисяч примірників.

Нагадаємо, що в рамках всеукраїнської акції від «Укрпошти» на Соборній площі у Миколаєві відбулася церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв».

Також нагадаємо, що 9 вересня 2024 року, в рамках всеукраїнської акції від «Укрпошти» на Соборній площі у Миколаєві відбулася церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв».

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