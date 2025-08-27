Одеські депутати проголосували за ₴623 млн кредиту для міста: на що підуть гроші

Одеська міська рада. Фото з офіційного сайту мерії

На позачерговій сесії 27 серпня депутати Одеської міської ради погодили залучення кредиту на суму 623 мільйони гривень. Кошти планують спрямувати на фінансування бюджету розвитку громади наступного року.

Про це повідомляє Суспільне Одеса.

Кредит залучають від «Укрексімбанку». Міський голова Геннадій Труханов пояснив, що з 2023 року місто втратило понад 3,9 мільярдів гривень надходжень від «військового» ПДФО, які тепер перераховуються до державного бюджету. У першому півріччі 2025-го видатки громади зросли на 29%, тоді як доходи — лише на 14%. Це створило значний дефіцит.

«Через нестачу коштів проблеми лише накопичуються. Наше головне завдання — гарантувати безпеку та життєдіяльність мільйонного міста», — наголосив мер.

Під час сесії директор департаменту фінансів Андрій Зарицький додав, що цьогоріч на ліквідацію наслідків війни передбачено 1,3 мільярда гривень — у дев’ять разів більше, ніж у 2022-му. Водночас через пріоритетність воєнних витрат інфраструктурні програми залишаються недофінансованими.

На що підуть гроші:

У мерії повідомили, що кредит дозволить профінансувати близько 70 інвестиційних проєктів у ключових сферах:

охорона здоров’я — 187 мільйонів гривень (закупівля обладнання, облаштування дитячих відділень);

освіта — 81,8 мільйона гривень (будівництво та ремонт укриттів, енергоефективні заходи у школах і садках);

дорожнє господарство — 125 мільйонів гривень;

житлово-комунальна сфера — 220,7 мільйона гривень (ліфти, зливові колектори, берегозахисні споруди);

цивільний захист — 9 мільйонів гривень.

Позика береться на три роки. Погашення розпочнеться у лютому 2026 року та триватиме до вересня 2028-го. Ставка прив’язана до Українського індексу депозитних ставок (UIRD), але не перевищуватиме 22% річних. Витрати на обслуговування складуть близько 29 мільйонів гривень.

У міськраді уточнили, що комісії та застави не передбачені, а використання коштів контролюватиме департамент фінансів.

Раніше повідомлялось, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розраховує, що держава допоможе сплатити кредит, який місто планує взяти у Європейського інвестиційного банку на будівництво нових водоочисних споруд, за рахунок компенсаційних коштів з російських активів.