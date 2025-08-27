Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    28 серпня, 2025

  • 20.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 20.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Одеські депутати проголосували за ₴623 млн кредиту для міста: на що підуть гроші

Одеська міська рада. Фото з офіційного сайту меріїОдеська міська рада. Фото з офіційного сайту мерії

На позачерговій сесії 27 серпня депутати Одеської міської ради погодили залучення кредиту  на суму 623 мільйони гривень. Кошти планують спрямувати на фінансування бюджету розвитку громади наступного року.

Про це повідомляє Суспільне Одеса.

Кредит залучають від «Укрексімбанку». Міський голова Геннадій Труханов пояснив, що з 2023 року місто втратило понад 3,9 мільярдів гривень надходжень від «військового» ПДФО, які тепер перераховуються до державного бюджету. У першому півріччі 2025-го видатки громади зросли на 29%, тоді як доходи — лише на 14%. Це створило значний дефіцит.

«Через нестачу коштів проблеми лише накопичуються. Наше головне завдання — гарантувати безпеку та життєдіяльність мільйонного міста», — наголосив мер.

Під час сесії директор департаменту фінансів Андрій Зарицький додав, що цьогоріч на ліквідацію наслідків війни передбачено 1,3 мільярда гривень — у дев’ять разів більше, ніж у 2022-му. Водночас через пріоритетність воєнних витрат інфраструктурні програми залишаються недофінансованими.

На що підуть гроші:

У мерії повідомили, що кредит дозволить профінансувати близько 70 інвестиційних проєктів у ключових сферах:

  • охорона здоров’я — 187 мільйонів гривень (закупівля обладнання, облаштування дитячих відділень);

  • освіта — 81,8 мільйона гривень (будівництво та ремонт укриттів, енергоефективні заходи у школах і садках);

  • дорожнє господарство — 125 мільйонів гривень;

  • житлово-комунальна сфера — 220,7 мільйона гривень (ліфти, зливові колектори, берегозахисні споруди);

  • цивільний захист — 9 мільйонів гривень.

Позика береться на три роки. Погашення розпочнеться у лютому 2026 року та триватиме до вересня 2028-го. Ставка прив’язана до Українського індексу депозитних ставок (UIRD), але не перевищуватиме 22% річних. Витрати на обслуговування складуть близько 29 мільйонів гривень.

У міськраді уточнили, що комісії та застави не передбачені, а використання коштів контролюватиме департамент фінансів.

Раніше повідомлялось, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розраховує, що держава допоможе сплатити кредит, який місто планує взяти у Європейського інвестиційного банку на будівництво нових водоочисних споруд, за рахунок компенсаційних коштів з російських активів.

Останні новини про: Одеса

В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження
Бельгія, Нідерланди та Люксембург виділять €2 млн для протезного центру в Одесі
На узбережжі Одеси «цвіте» море: комунальники прибирають водорості, а екологи запевняють, що купатися безпечно
Реклама

Читайте також:

новини

«Я не хотів образити нікого», — Сєнкевич заявив, що вчора йому дзвонили прокурори, яких зачепили його слова

Аліса Мелік-Адамян
новини

Панченко заявив, що прокуратура вже тиждень шукає офіс компанії, яка хоче сортувати сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївщина посіла друге місце в Україні за кількістю агрокомпаній

Світлана Іванченко
новини

Генпрокурор звернувся до місцевої влади через їхні заяви про «політичні переслідування»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Зверталися до всіх, аж до Кіма й Папи Римського», — мер Миколаєва чекає нові ідеї по сортуванню сміття

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

На узбережжі Одеси «цвіте» море: комунальники прибирають водорості, а екологи запевняють, що купатися безпечно
Бельгія, Нідерланди та Люксембург виділять €2 млн для протезного центру в Одесі
В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження

«Я не хотів образити нікого», — Сєнкевич заявив, що вчора йому дзвонили прокурори, яких зачепили його слова

Миколаївщина посіла друге місце в Україні за кількістю агрокомпаній

3 години тому

У Миколаєві прибиратимуть вулиці комунальною технікою: місто планує втричі економити на цих роботах

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay