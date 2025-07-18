«Нам потрібна допомога», — Сєнкевич розраховує, що держава сплатить кредит за нові водоочисні перед ЄІБ замість Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич на Конференції з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розраховує, що держава допоможе сплатити кредит, який місто планує взяти у Європейського інвестиційного банку на будівництво нових водоочисних споруд, за рахунок компенсаційних коштів з російських активів.

Про це міський голова повідомив міський у коментарі «МикВісті» під час Ukraine Recovery Conference, що відбулася 10-11 липня у Римі.

Як відомо, частину коштів на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва надасть Європейський інвестиційний банк, ще частину — уряд Данії.

Мер підтвердив, що кошти на будівництво водоочисних від ЄІБу треба буде повернути й розраховує на допомогу держави у цьому питанні.

— Частина грошей буде від ЄІБу, частина грошей буде від уряду Данії. Сьогодні в Миколаєві дуже погана економічна ситуація, дуже погано в нас з надходженням податків. Сьогодні ми виживаємо шляхом субвенції з державного бюджету. Але ми вважаємо, що з цим проєктом нам потрібна допомога держави. Тобто, щоб держава взяла на себе ці зобов'язання і після того, як Україна зможе отримати компенсаційні гроші з російських активів, вона погасила цей кредит, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, для того, щоб запустити у Миколаїв якісну воду потрібно ще побудувати нові водоочисні споруди. Цим питанням займається міська влада у співпраці з міжнародними партнерами.

Однак на будівництво нових очисних потрібно значно більше часу, ніж кілька місяців. Тому держава знайшла тимчасове рішення — модернізувати водоочисні споруди водоканалу, пояснив у коментарі «МикВісті» Сергій Сухомлин. На це потрібно близько 70 мільйонів гривень.

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