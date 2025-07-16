«Вони налаштовані запустити й закінчити цей проєкт», — Сєнкевич про наміри ЄІБ виділити Миколаєву гроші на будівництво нових водоочисних споруд

Процес будівництва нового водогону для Миколаєва, 22 травня 2025 рік, фото: Даріна Мельничук, «МикВісті»

Кошти на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва надасть Європейський інвестиційний банк та уряд Данії.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив міський голова Олександр Сєнкевич під час Ukraine Recovery Conference, що відбулася 10-11 липня у Римі.

— Ми говорили з президенткою ЄІБ про роботу над проєктом з очищення води, з будівництва очисних споруд спільно з Європейським інвестиційним банком, урядом Данії та «Миколаївводоканалом». Власне, вона запевнила, що вони зацікавлені у фінансуванні цього проєкту і мають перемовини на державному рівні. Ми всі зацікавлені в оновленні очисних споруд, бо вони колись будувалися для води з Дніпра, але сьогодні ми плануємо отримувати воду з іншого джерела. Тому їх потрібно модернізувати, але так, як вони були побудовані 60 років тому або навіть більше, то ми повинні вже фактично побудувати нові, сучасні, які не будуть залежати від джерела води. ЄІБ налаштований цей проєкт запустити й закінчити, — сказав Олександр Сєнкевич.

На питання щодо вартості будівництва нових водоочисних міський голова сказав, що «не хотів зараз спойлерити» і пообіцяв згодом провести пресконференція на цю тему.

— Давайте, коли ми вже дійдемо до фінальної стадії, коли Мінфін погодить цей проєкт і ми вже будемо мати результати, ми обов'язково вийдемо з пресконференцією. Це дуже крутий проєкт, тому що коли він побудується, то він ще буде працювати 50-70, а то може і 100 років вперед, — додав він.

Мер підтвердив, що кошти на будівництво водоочисних від ЄІБу треба буде повернути й розраховує на допомогу держави у цьому питанні.

— Частина грошей буде від ЄІБу, частина грошей буде від уряду Данії. Сьогодні в Миколаєві дуже погана економічна ситуація, дуже погано в нас з надходженням податків. Сьогодні ми виживаємо шляхом субвенції з державного бюджету. Але ми вважаємо, що з цим проєктом нам потрібна допомога держави. Тобто, щоб держава взяла на себе ці зобов'язання і після того, як Україна зможе отримати компенсаційні гроші з російських активів, вона погасила цей кредит, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, для того, щоб запустити у Миколаїв якісну воду потрібно ще побудувати нові водоочисні споруди. Цим питанням займається міська влада у співпраці з міжнародними партнерами.

Однак на будівництво нових очисних потрібно значно більше часу, ніж кілька місяців. Тому держава знайшла тимчасове рішення — модернізувати водоочисні споруди водоканалу, пояснив у коментарі «МикВісті» Сергій Сухомлин. На це потрібно близько 70 мільйонів гривень.

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