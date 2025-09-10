Apple знову підняла планку з новим iPhone 17 Pro Max

Компанія представила світу лінійку iPhone 17, яка одразу ж увійшла в топ найпотужніших і найінноваційніших мобільних пристроїв на ринку. Гучна прем’єра відбулася 9 вересня 2025 року в Купертіно, де флагман Айфон 17 Про Макс став головною зіркою презентації, привернувши увагу сміливим редизайном, модернізованою камерою та суттєвим стрибком у продуктивності.

Ключові можливості та головні зміни

Новий iPhone 17 Pro Max отримав ряд ключових удосконалень: кардинально оновлений блок камер, ще більш потужний процесор, розширені можливості на основі штучного інтелекту та низку інших технологічних інновацій, які будуть детально описані нижче.

Свіжий підхід до дизайну та матеріалів

Корпус виготовлено з титанового сплаву 5-го класу, що забезпечує баланс міцності та легкості. Скляні панелі спереду й ззаду захищає Ceramic Shield нового покоління (2025), яке ще краще протистоїть подряпинам і ударам. Головна візуальна відмінність – камера, яка тепер займає всю верхню частину задньої кришки, ставши характерною рисою серії. Пристрій зберіг захист IP68, витримуючи занурення на глибину до 6 метрів упродовж пів години.

Найбільший і найяскравіший дисплей iPhone

Смартфон оснащений 6,9-дюймовою OLED-панеллю Super Retina XDR із LTPO, частотою оновлення до 120 Гц, роздільною здатністю 1320 × 2868 пікселів (458 PPI) і підтримкою HDR10 та Dolby Vision. Покращена пікова яскравість забезпечує комфортне використання навіть під прямим сонцем.

Чипсет нового покоління – Apple A19 Pro

В основі – свіжий Apple A19 Pro, створений за 3-нм техпроцесом. Він поєднує 6-ядерний CPU і 6-ядерний GPU, забезпечуючи відчутне зростання продуктивності та кращу енергоефективність. Працює в парі з 12 ГБ оперативної пам’яті та NVMe-сховищем обсягом 256, 512 або 1024 ГБ. Деякі інсайдери вказують на застосування парової камери для стабільнішого охолодження під високими навантаженнями.

Камера, що змінює правила гри

Система камер складається з трьох модулів:

головний ширококутний сенсор 48 МП (f/1.6, 1/1.28", dual pixel PDAF);

телефото 48 МП (f/2.8) з перископом і 5× оптичним зумом;

надширококутний модуль 48 МП (f/2.2).

Також присутній LiDAR для AR і точнішої глибини, фронтальна камера на 24 МП (f/1.9) зі стабілізацією та HDR. Відеозйомка підтримує 4K до 120fps, 10-бітний HDR, Dolby Vision та 3D Spatial Video для Apple Vision Pro.

Швидкість, зв’язок та автономність

Літій-іонна батарея отримала оптимізацію, тож час роботи зріс завдяки енергоефективнішому чипу й оновленій iOS. Підтримуються швидка дротова PD2.0, бездротова MagSafe (25 Вт), Qi2 (15 Вт) та реверсивне дротове заряджання. Смартфон сумісний із LTE, 5G (у т.ч. mmWave), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, UWB і супутниковим SOS-зв’язком.

Програмне забезпечення та інтелектуальні можливості

Працює iPhone 17 Pro Max на нової iOS 26 із низкою нових функцій безпеки, персоналізації та глибокою інтеграцією штучного інтелекту. Нова система розумних підказок, алгоритми для фото й відео, автоматизація, Face ID, Apple Pay, eSIM, Nano-SIM – функції, які вже стали базовими для власників айфонів.

Ціна та старт продажів

Аналітики прогнозували подорожчання, що й підтвердилося: мінімальна вартість iPhone 17 Pro Max – від $1250 за модель з 256 ГБ пам'яті.

Чому це смартфон, що став викликом для всієї індустрії?

Чому це смартфон, що став викликом для всієї індустрії?

Одразу після анонсу iPhone 17 Pro Max закріпився як новий орієнтир у сегменті преміум-смартфонів. Сміливі інновації, потужність, дизайн і глибока інтеграція з екосистемою Apple роблять його гаджетом, на який справді варто звернути увагу як фанатам бренду, так і тим, хто шукає найкраще серед сучасних технологій.








