Телефон Айфон 17 Про Макс + купити Айфон 17: чи варто оновлюватися?
11:30, 15 вересня, 2025
-
9 вересня були представлені нові Айфони 2025. У статті розбираємося, чи варто оновлюватися.
Характеристики iPhone 17 Pro Max
Нова лінійка Apple 2025 року викликала великий інтерес, а головним героєм став телефон Айфон 17 Про Макс(https://y.ua/iphone/iphone-17-pro-max/c10079-f=144:110634/). Пристрій отримав серйозні апгрейди, які виділяють його серед конкурентів.
Характеристики iPhone 17 Pro Max:
- Дисплей: 6,9" Super Retina XDR з ProMotion 120 Гц, вражаюча яскравість і чітка передача кольору.
- Чип: A19 Pro з поліпшеною системою охолодження, висока продуктивність навіть при важких завданнях.
- Камери: потрійний блок із новим телеоб'єктивом і оптичним зумом до 8х, розширені можливості нічної зйомки та 4K-відео.
- Автономність: батарея тримає до 30 годин активного використання, швидка і бездротова зарядка.
- Пам'ять: версії від 256 ГБ до 2 ТБ.
- iOS: оновлена система з AI-інструментами та посиленою безпекою.
Характеристики iPhone 17
Базовий Apple iPhone 17 - це універсальний смартфон для повсякденних завдань. Він компактніший і легший, але при цьому зберігає основні інновації.
- Дисплей: 6,3" OLED з ProMotion, чіткий і яскравий.
- Чип: A19 Bionic - енергоефективний і швидкий.
- Камера: подвійний модуль із 48 МП, чудові фото та відео в будь-яких умовах.
- Акумулятор: автономність до 24 годин.
- Пам'ять: 256, 512 ГБ.
Айфон 17 Про Макс огляд: чим відрізняється від молодшої версії
При порівнянні двох моделей впадають в око кілька важливих моментів:
- Розмір і дисплей: Pro Max більший (6,9" проти 6,3"), що зручно для мультимедіа та ігор.
- Камери: Pro Max має третій модуль і розширені можливості зуму.
- Автономність: старша версія працює довше завдяки збільшеній батареї.
- Продуктивність: A19 Pro забезпечує вищу швидкість обробки даних.
Таким чином, Pro Max створений для тих, хто цінує професійні фото- і відеоможливості, а також великі екрани.
Де купити Айфон 17 і Pro Max в Україні
Сьогодні замовити офіційні пристрої Apple можна онлайн. Магазин Y.ua пропонує швидкий вибір і гарантії якості.
- Доставка працює по всій країні: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Вінниця, Запоріжжя та ін.
- У наявності оригінальні аксесуари та чохли.
- Підтримується оплата картою і розстрочка.
Вибір між моделями залежить від ваших завдань. Якщо потрібен стильний і швидкий смартфон для повсякденного використання, розумніше купити Айфон 17(https://y.ua/iphone/iphone-17/c10079-f=144:110631/). Але якщо важливі максимальна автономність, топові камери, великий дисплей і запас пам'яті, то ідеальний варіант Айфон 17 Про Макс.
Обидві моделі показують, що Apple продовжує задавати стандарт на ринку: високий рівень безпеки, інтеграція AI, чудова робота з мультимедіа та зручні розміри. Тож оновлення до нової лінійки виправдане для тих, хто цінує інновації та комфорт.
