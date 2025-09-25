  • четвер

Українці за рік купили біткоїнів майже на $1 млрд, — ЄБРР

Криптовалюти. Фото: REUTERS/Dado Ruvic/IllustrationКриптовалюти. Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

З липня 2023-го до липня 2024 року українські користувачі витратили майже $882 мільйони на купівлю біткоїнів.

Про це повідомив Європейський банк реконструкції та розвитку.

Україна входить до світових лідерів за рівнем використання криптовалют. За даними індексу Global Crypto Adoption Index 2024 від Chainalysis, вона посідає шосте місце у світі, поступаючись лише Індії, Нігерії, Індонезії, США та Вʼєтнаму.

«У зазначений період країна отримала криптовалютних надходжень на $106 мільярдів і витратила $882 мільйони у гривневому еквіваленті на купівлю біткоїнів. Зростання криптоактивності переважно пояснюється інституційними транзакціями на суми $1–10 мільйонів та професійними операціями від $10 000 до $1 мільйона», — йдеться у звіті.

Попри активність на ринку, криптовалюта в Україні досі перебуває поза правовим полем. Закон «Про віртуальні активи», ухвалений Верховною Радою у лютому 2022 року, так і не набув чинності, оскільки до Податкового кодексу не внесли необхідні зміни.

Нагадаємо, у Миколаївській області 41 державний службовець задекларував у 2024 році криптовалюту. В Одеській області таких посадовців — 117, а на Херсонщині — лише вісім.

