За програмою «єОселя» видали вже понад 20 тисяч кредитів на майже ₴35 млрд. Фото: Getty Images

Державна програма доступної іпотеки «єОселя» перетнула нову позначку — вже оформлено 20 024 кредити на суму 33,6 мільярди гривень.

Про це повідомляє Укрфінжитло.

Найбільше програмою скористалися військові та силовики — 10 124 особи, що дорівнює 51% від загальної кількості. Медики оформили 1 528 угод (8%), педагоги — 1 490 (7%), внутрішньо переміщені особи — 870 (4%), ветерани — 468 (2%), а науковці — 402 (2%).

Середній вік позичальника становить 35 років. Так, найактивніше за цією послугою зверталися люди від 26 до 35 років — 8 599 осіб, або 44,2%. Молодь від 18 до 25 років ж навпаки, оформила найменше кредитів — всього 1 747 що становить 9%.

Найпопулярнішою залишається нерухомість на вторинному ринку — 12 132 угоди із середньою вартістю житла 2,25 мільйони гривень. На новобудови припадає 6 098 угод (середня вартість —2,41 мільйони гривень), на житло на стадії будівництва — 1 794 угоди (середня вартість — 2,66 мільйони гривень).

Географічно найбільше житла придбали у Київській області — 5 577 об’єктів житла (27,9%), у Києві — 4 313 (21,5%). Далі йдуть Львівська область з 1 235 угодами (6,2%), Івано-Франківська область із 923 угодами (4,6%) та Одеська область із 913 угодами (4,6%).

— Кожна цифра у статистиці — це історія конкретної сім’ї, яка отримала шанс жити у власному домі. Це історія ветеранів, освітян, медиків, молодих спеціалістів, які залишаються в Україні та будують своє майбутнє тут, — наголосив голова правління ПрАТ «Укрфінжитло» Євген Мецгер.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що Кабмін розширив підтримку для ВПО.