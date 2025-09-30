  • вівторок

Британія надішле у Данію засоби боротьби з дронами

Британія відправить у Данію засоби проти дронів. Ілюстративне фото: Getty ImagesБританія відправить у Данію засоби проти дронів. Ілюстративне фото: Getty Images

Велика Британія надішле в Данію обладнання для боротьби з безпілотниками після серії інцидентів із невідомими дронами, що літали над аеропортами країни. 

Про це в інтерв’ю Politico заявив британський міністр оборони Джон Гілі.

Уряд Данії вважає, що дрони були запущені «професійним виконавцем». За словами Гілі, активність безпілотників у «сірій зоні» є випробуванням для Данії та інших країн. 

— Ні в кого не повинно бути сумнівів у тому, що ми стикаємося з таким рівнем активності й агресії в «сірій зоні», який є випробуванням для нас та інших країн, — сказав Джон Гілі.

Засоби протидії дронам будуть розгорнуті біля головного та регіональних аеропортів країни.

Також Данія заборонила всі польоти цивільних безпілотників у повітряному просторі країни у звʼязку з проведенням саміту Європейської політичної спільноти.

Крім того, Франція, Німеччина і Швеція відправлять військовослужбовців і системи протидії безпілотникам в Данію для посилення безпеки на європейських самітах в Копенгагені цього тижня.

Нагадаємо, що напочатку вересня, під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники кілька разів порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

