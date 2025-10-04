За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень

Нова дорога по вулиці Берегова у Миколаєві, фото «МикВісті»

На ремонт та утримання доріг в Центральному, Заводському, Інгульському та Корабельного районах Миколаєва витратили 573,5 мільйона гривень впродовж 2022-2024 років.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Районні адміністрації Миколаєва: скільки витрачають на ремонти доріг та чи бояться «урізання» повноважень».

Найбільше коштів на ремонт доріг за цей час витратила Адміністрація Центрального району — 285,4 мільйона гривень. Але голова адміністрацій Олександр Береза зазначає, що цього замало для тієї кількості доріг, які потребують ремонту.

Меншу у понад два рази суму витратили на ремонт доріг в Корабельному районі — 108,7 мільйона гривень. В адміністрації району зауважили, що на території району понад 200 вулиць та провулків приватного сектору, і більшість з них потребують асфальтного покриття.

Реклама

Адміністрація Заводського району за три роки витратила на ремонт доріг 90,6 мільйона гривень. Однак, зазначає голова району Віктор Дмитрук, 90% робіт за запитами жителів доводиться переносити на наступні роки через брак фінансування.

Трохи менше за неї на ремонт доріг витратила Адміністрація Інгульського району — 88,8 мільйона гривень. Голова адміністрації району Ганна Ременнікова каже, що всі ремонтні роботи намагаються виконати протягом року, щоб не переносити на потім.

Читайте також статтю «МикВісті» «Районні адміністрації Миколаєва: Навіщо вони потрібні, і як працюють керівники?».

Нагадаємо, Адміністрація Центрального району Миколаєва витратила 1,7 мільйона гривень на прокладення нової дороги у глухому куті прибережного приватного сектору, де розташовані 3 котеджі в мікрорайоні Соляні.

До цього голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза покритикував роботу комунальників у польському місті Вроцлаві, які виконують капітальний ремонт декількох кварталів.