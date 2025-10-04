  • субота

За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень

Нова дорога по вулиці Берегова у Миколаєві, фото «МикВісті»Нова дорога по вулиці Берегова у Миколаєві, фото «МикВісті»

На ремонт та утримання доріг в Центральному, Заводському, Інгульському та Корабельного районах Миколаєва витратили 573,5 мільйона гривень впродовж 2022-2024 років.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Районні адміністрації Миколаєва: скільки витрачають на ремонти доріг та чи бояться «урізання» повноважень».

Найбільше коштів на ремонт доріг за цей час витратила Адміністрація Центрального району285,4 мільйона гривень. Але голова адміністрацій Олександр Береза зазначає, що цього замало для тієї кількості доріг, які потребують ремонту.

Меншу у понад два рази суму витратили на ремонт доріг в Корабельному районі — 108,7 мільйона гривень. В адміністрації району зауважили, що на території району понад 200 вулиць та провулків приватного сектору, і більшість з них потребують асфальтного покриття.

Адміністрація Заводського району за три роки витратила на ремонт доріг 90,6 мільйона гривень. Однак, зазначає голова району Віктор Дмитрук, 90% робіт за запитами жителів доводиться переносити на наступні роки через брак фінансування.

Трохи менше за неї на ремонт доріг витратила Адміністрація Інгульського району — 88,8 мільйона гривень. Голова адміністрації району Ганна Ременнікова каже, що всі ремонтні роботи намагаються виконати протягом року, щоб не переносити на потім.

Читайте також статтю «МикВісті» «Районні адміністрації Миколаєва: Навіщо вони потрібні, і як працюють керівники?».

Нагадаємо, Адміністрація Центрального району Миколаєва витратила 1,7 мільйона гривень на прокладення нової дороги у глухому куті прибережного приватного сектору, де розташовані 3 котеджі в мікрорайоні Соляні.

До цього голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза покритикував роботу комунальників у польському місті Вроцлаві, які виконують капітальний ремонт декількох кварталів.

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

Юлія Бойченко
новини

На ремонт доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

Аліна Квітко
новини

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала понад 25 тис. голосів

Світлана Іванченко
