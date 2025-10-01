У Корабельній адміністрації вважають, що втрата повноважень та нова структура можуть погано вплинути на стан району

Вулиця у Миколаєві. Фото для ілюстрації "МикВісті".

У Корабельній адміністрації Миколаєва передбачають, що передача повноважень щодо ремонту доріг та прибирання сміття, яку передбачає нова структура мерії, може призвести до погіршення стану дорожньої мережі.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті»: Районні адміністрації Миколаєва: скільки витрачають на ремонти доріг та чи бояться «урізання» повноважень.

За останні три роки на ремонт і утримання доріг у районі витратили 108,7 мільйона гривень. За даними адміністрації цих коштів не вистачає, адже понад 70% вулиць і провулків приватного сектору потребують асфальтного покриття, а 60% внутрішньоквартальних проїздів — капітального ремонту.

«Адміністрація щороку виконує поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття в різних мікрорайонах району в межах наявного бюджетного фінансування. Однак щорічні виконані ремонтні роботи не покривають нагальної потреби в асфальтуванні доріг приватного сектору», — повідомили в адміністрації.

Крім того, в адміністрації районі зауважують — втрата повноважень щодо прибирання сміття та ремонту доріг, може погіршити ситуацію.

«Передача або втрата повноважень адміністрацією району щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, прибирання вулиць та ремонту доріг потенційно може погіршити ситуацію», — додали в адмінстрації.

Нагадаємо, що 28 серпня депутати міськради затвердили нову структуру виконавчих органів.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Проєкт нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025 р., скриншот з презентації міського голови

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.

Водночас повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.