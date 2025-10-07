Осінь у MEGABUD: сезон тепла, комфорту та найнижчих цін

Фото: пресслужба MEGABUD

Будівельний гіпермаркет MEGABUD у Миколаєві вперше входить в осінній сезон із розширеним асортиментом. Магазин відкрився лише влітку, але вже встиг здобути прихильність покупців завдяки великому асортименту та лояльній ціновій політиці.

«Ми позиціонуємо себе як магазин, де можна купити все необхідне одразу за найнижчою ціною на ринку. Це основна концепція MEGABUD, і ми тримаємо слово перед клієнтами», — наголошує директор магазину Артем Яцко.

Ставка на тепло та обігрів

Попит на будівельні матеріали для відновлення — цеглу, газобетон, шифер, сипучі будматеріали, листи ОSB стабільно високий у всі сезони. Їх часто закуповують у великих обсягах для будівництва та відбудови об’єктів. Але з настанням холодів у центрі уваги клієнтів — товари для утеплення та обігріву.

Враховуючи сезонний попит, у MEGABUD кількість таких товарів зросла утричі. Це електрообігрівачі, радіатори та твердопаливні котли. Асортимент представлений як українськими виробниками, зокрема власною торговельною маркою Equation, так і міжнародними брендами.

«Ми розуміємо важливість цих товарів для людей у нашому регіоні. Тому спеціально збільшили їх кількість і підготували суперціни на позиції першої потреби», — пояснює директор.

У жовтні у MEGABUD стартують великі розпродажі на товари для обігріву, щоб люди могли забезпечити свій дім теплом за доступною ціною.

Фото: пресслужба MEGABUD

Попит диктує вибір

Окрім теплової техніки, покупці дедалі більше обирають товари для внутрішніх ремонтів. Серед найбільш затребуваних позицій — системи проводки, кабелі, труби для водопостачання й каналізації, фарби для інтер’єру.

«Ми щодня спілкуємося з нашими професійними клієнтами — будівельними бригадами та майстрами. Завдяки цим зустрічам розуміємо реальний попит і можемо оперативно реагувати. Тому наш асортимент — це завжди відповідь на потреби місцевих мешканців», — зауважує Артем Яцко.

Через близькість до зони бойових дій з настанням осіннього сезону зріс попит на генератори. Він значно перевищив прогнози, тож магазин оперативно замовив додаткову партію товарів.

Садові справи

У топі продажів восени також садова техніка. У MEGABUD асортимент у цій категорії зріс удвічі: з’явилися нові подрібнювачі, а також розширився товарний запас найбільш затребуваних позицій. Особливу увагу магазин приділяє власній торговельній марці Sterwins. Це французький бренд, який поєднує якість, зручність у використанні та доступну ціну.

«Ми розширили лінійку саме тих товарів, які зараз потрібні людям, щоб дати нашим клієнтам більше вибору та можливість заощадити», — зазначає директор магазину Артем Яцко.

MEGABUD — це магазин низьких цін для відбудови і розвитку

Сьогодні MEGABUD у Миколаєві — це не лише сучасний гіпермаркет, а й місце, яке допомагає регіону відновлюватися. Завдяки широкому асортименту, великим складським запасам і гнучкості в роботі магазин може закрити потреби як для приватних клієнтів, так і для масштабних будівельних проєктів.

У компанії дотримуються принципу найнижчих цін у регіоні: постійно моніторять ринок, щоб гарантувати покупцям максимально вигідні пропозиції.

MEGABUD бачить свою місію в регіоні такою: дати людям можливість купити все необхідне для ремонту й будівництва в одному місці, за доступною ціною і в потрібний час.