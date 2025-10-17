  • субота

Клуб

Жителі Миколаївщини отримали вже понад ₴745 млн компенсацій за пошкоджене житло за програмою «єВідновлення»

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня 2025 року. Фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня 2025 року. Фото: «МикВісті»

За програмою «єВідновлення» жителям Миколаївщини виплатили вже 745,9 мільйонів гривень компенсацій за пошкоджене майно.

Так, з початку дії програми у регіоні надійшло близько10530 заяв щодо компенсації за пошкоджене майно, повідомляє Миколаївська ОВА.

Комісії з надання компенсації вже затвердила 6834 заяв на суму більше ніж 745,9 мільйонів гривень. З них 6249 власникам житла виплатили перший платіж компенсації на загальну суму близько 508,9 мільйонів гривень. Ще 605 власників додатково отримали другий платіж на суму більше ніж 65,9 мільйонів гривень.

Водночас на купівлю майна в компенсацію за знищене майно подали вже 2017 заяв.

1381 власників вже отримали компенсацію у вигляді сертифікатів на покупку житла на загальну суму понад 1 мільярдів 775 мільйонів гривень, додатково 22 громадянина отримали грошову компенсацію для будівництва житла замість зруйнованого на суму більше ніж 32 мільйони гривень.

Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині

Від 10 травня в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».

Так, протягом року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.

Як відомо, з 1 січня 2024 року українці, які зробили ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії за власний кошт, можуть також претендувати на виплату компенсації.

Раніше Миколаївщина увійшла у п'ятірку областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

А в січні цього року перший житель Миколаєва придбав квартиру за житловим сертифікатом «єВідновлення».

