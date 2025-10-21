В Одеському зоопарку планують провести капітальний ремонт системи опалення із заміною радіаторів та встановленням модульного теплогенератора. Роботи оцінили у майже 4,75 мільйона гривень.

Відповідний тендер опублікували на платформі державних закупівель Prozorro 21 жовтня, пишуть «МикВісті».

Замовником виступає комунальна установа «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення».

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновлять опалення. Скриншот зі сайту Prozorro

Підрядник має демонтувати стару систему опалення, котли та трубопроводи, підготувати нові фундаменти під обладнання. Крім того, встановити модульний теплогенератор, прокласти нові труби, змонтувати радіатори та насосне обладнання, виконати теплоізоляцію та провести випробування оновленої системи.

Пропозиції приймають до 5 листопада, а завершити роботи мають до 25 грудня цього року.

