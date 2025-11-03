Бестселери Sisley: аромати, які підкорили світ і серця поціновувачів

Французький бренд Sisley відомий розкішними, витонченими ароматами. Створюючи свої твори, компанія використовує інноваційні технології, але не забуває і про сімейні традиції. Так, легендарний Eau du Soir був зібраний засновником Sisley Юбером д'Орнано як подарунок для своєї дружини. Букет композиції пахне квітами Андалузії, що нагадують про дитинство графині. Не дивно, що коли в піраміди вкладають душу, аромати легко знаходять відгук у серцях поціновувачів парфумерії по всьому світу.

Ну а ми створили для вас добірку найяскравіших ароматів, якщо ви тільки плануєте Sisley замовити для себе або в подарунок.

Чому вам варто познайомитися з парфумами Sisley

Усі аромати французького бренду вирізняються високою концентрацією ефірних олій, безкомпромісною якістю інгредієнтів і вивіреним балансом нот. Знайомлячись із Sisley в Aromateque, ви точно відзначите:

багатошаровість композицій — верхні ноти, ноти серця, базові акорди в Sisley переплітаються з особливою витонченістю;

Найпопулярніші аромати Sisley

Купити Sisley в Україні завжди можна на сайті aromateque.com.ua. Тут представлені як бестселери, так і новинки бренду.

Sisley для жінок

Eau du Soir — поєднання свіжих цитрусових, квіткових і шипрових нот створює елегантний і водночас енергійний аромат. Він ідеально підходить для впевнених у собі жінок, які не бояться показувати силу характеру, залишаючись при цьому зворушливо вразливими.

Sisley для чоловіків

Eau d'Ikar — поєднання свіжості цитрусових з пряними нотами і зеленими акордами для сміливих і впевнених у собі чоловіків. Аромат розкривається поступово, залишаючи за собою свіжий і енергійний шлейф, який підкреслює індивідуальність і харизму.

Аромати для двох

Бренд також створює універсальні композиції, в яких буде комфортно як чоловікові, так і жінці. Це цитрусово-трав'яний Eau de Campagne, яскравий фужер Le Parfum, містичний східний Soir d'Orient Wild Edition, витканий з нот чорного перцю, шафрану, герані, ладану, сандалу і пачулі.

Шукайте свій букет серед бестселерів Sisley і коли знайдете, зрозумієте: ось вона, магія бренду — у розкішному натуральному звучанні та стриманій, істинно французькій, елегантності.