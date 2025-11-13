На Намиві ремонтують тротуар біля школи і дитсадка — на це витратять ₴3,1 млн

Тротуар на вулиці Озерна ремонтують за ₴3,1 млн. Фото: «МикВісті»

У Заводському районі Миколаєва ремонтують тротуар на вулиці Озерна між Миколаївським ліцеєм №55, дитсадком №12 і гімназією №57.

На роботи витратять 3,1 мільйона гривень, а завершити їх планують до 27 листопада.

В коментарі «МикВісті» в адміністрації Заводського району розказали, ремонт охоплює лише сам тротуар — прибудинкові ділянки до проєкту не входять. Зі сторони в’їзду до дитсадка встановлять боларди, аби автомобілі не заїжджали на тротуар.

— Частина доріжки була в поганому стані, а частина — у кращому, але вирішили оновити всю ділянку одразу, щоб тротуар виглядав рівномірно, — повідомили у адміністрації.

Вздовж нього також з’являться лавки, щоб люди могли присісти під час прогулянки або повернення з ринку.

Єдиним учасником тендеру стало ТОВ «Фаворитдорбуд», яке вже отримувало підрядів від адміністрації району на 12 мільйонів гривень. Проєктом передбачені демонтаж старого асфальту, укладання нового, установка поребриків, лавок, урн і болардів, а також озеленення території.

Так виглядала ділянка до ремонту — неасфальтована частина тротуару між дитсадком і багатоповерхівкою. Фото: «МикВісті» Так виглядала ділянка до ремонту — неасфальтована частина тротуару між дитсадком і багатоповерхівкою. Фото: «МикВісті»

Станом на листопад: підрядник проводить ремонтні роботи на ділянці тротуару по вулиці Озерна. Фото: «МикВісті» Фрагмент старого тротуару, який вирішили оновити. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що у Миколаєві до кінця року завершать ремонтні роботи з облаштування дороги по вулиці Індустріальній. Департамент житлово-комунального господарства заявляє, що це допоможе розвантажити рух з мікрорайону Намив.