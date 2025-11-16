  • неділя

«Важлива допомога»: Уряд виділив Одещині ₴237 млн на «першочергові потреби»

Наслідки удару РФ по Одесі 29 квітня 2024 року/ Фото: Юлія Бойченко, «МикВісті»Наслідки удару РФ по Одесі 29 квітня 2024 року/ Фото: Юлія Бойченко, «МикВісті»

Одещина отримає понад 237 мільйонів гривень для забезпечення першочергових потреб, з них 40 мільйонів гривень спрямують в обласний бюджет, а ще 197,18 мільйона гривень — 43 громадам регіону.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Як відомо, прифронтові регіони отримають близько 1 мільярда гривень для забезпечення першочергових потреб.

— Додаткове фінансування дозволить оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру, посилювати безпеку та підтримувати роботу критично важливих підприємств. Це важлива допомога для регіонів, що перебувають під постійними атаками, — написав Олег Кіпер.

Він додав, що Одещина серед областей, які отримають найбільше додаткове фінансування.

Миколаївщина отримає майже 70 мільйонів гривень: що відомо

За інформацією Віталія Кіма, Миколаївська область отримає додаткову дотацію у розмірі 68,8 мільйона гривень. З цієї суми обласний бюджет отримає 40 мільйонів гривень, а 28,8 мільйонів гривень спрямують чотирьом громадам області: Галицинівській сільській, Горохівській сільській, Миколаївській міській та Первомайській селищній.

Кошти можуть бути використані на ключові потреби прифронтових регіонів, зокрема:

• будівництво та облаштування укриттів;
• невідкладні аварійно-відновлювальні роботи;
• будівельні матеріали для відновлення пошкоджених об’єктів;
• ремонт мереж тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення, опалення та електромереж;
• захист об’єктів критичної інфраструктури.

