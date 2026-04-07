Аграрії Миколаївщини сплатили до бюджетів понад пів мільярда єдиного податку

У січні–березні 2026 року платники спрощеної системи оподаткування на Миколаївщині сплатили до місцевих бюджетів 539,5 мільйона гривень єдиного податку. Це на 53,5 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, єдиний податок формує 18,4% усіх надходжень до місцевих бюджетів регіону.

Зазначається, що другим за обсягами джерелом наповнення громад залишається плата за землю. Власники та орендарі земельних ділянок за три місяці цього року сплатили 271,8 мільйони гривень земельного податку та орендної плати. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 23 мільйони гривень, або на 9,3%.

Нагадаємо, що за перші два місяці 2026 року землевласники та орендарі Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 174,6 мільйона гривень за землю.