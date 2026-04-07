 Аграрії Миколаївщини сплатили понад ₴270 млн за землю

Аграрії Миколаївщини сплатили до бюджетів понад пів мільярда єдиного податку

Аграрії Миколаївщини сплатили до бюджетів понад пів мільярда єдиного податку. Архівне фото: МикВісті

У січні–березні 2026 року платники спрощеної системи оподаткування на Миколаївщині сплатили до місцевих бюджетів 539,5 мільйона гривень єдиного податку. Це на 53,5 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, єдиний податок формує 18,4% усіх надходжень до місцевих бюджетів регіону.

Зазначається, що другим за обсягами джерелом наповнення громад залишається плата за землю. Власники та орендарі земельних ділянок за три місяці цього року сплатили 271,8 мільйони гривень земельного податку та орендної плати. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 23 мільйони гривень, або на 9,3%.

Нагадаємо, що за перші два місяці 2026 року землевласники та орендарі Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 174,6 мільйона гривень за землю.

Останні новини про: Миколаївщина

Миколаївський обласний Центр підготовки громадян до національного спротиву запрошує на навчання
Справу про розкрадання майже ₴5 млн на ремонті лікарні на Миколаївщині передали до суду
Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴3 млрд податків
Реклама
Читайте також:
новини
Як раніше виглядала набережна Миколаєва: історичні фото

Аліна Квітко
новини
Бив та закривав в підвалі: у Миколаєві хлопець попросив, щоб його забрали з родини через знущання вітчима

Світлана Іванченко
новини
Скандал з АЗС серед дубів: Комісія облради просить міськраду вжити дій, а прокуратуру судитися

Аліна Квітко
новини
«Недоліки треба усунути», — директор «Миколаївпастранс» заявив про порушення у закупівлях пального за попереднього керівництва

Даріна Мельничук
новини
Майже третина камер системи «Безпечне місто» у Миколаєві працюють без запису

Аліна Квітко
Останні новини про: Миколаївщина

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴3 млрд податків
Справу про розкрадання майже ₴5 млн на ремонті лікарні на Миколаївщині передали до суду
Миколаївський обласний Центр підготовки громадян до національного спротиву запрошує на навчання

Директор пастрансу заявив про порушення у закупівлях пального за попереднього керівництва

Змушені справляти потребу біля могил: жителі Великої Коренихи просять зробити вбиральню на кладовищі

9 годин тому

Бив та закривав в підвалі: у Миколаєві хлопець попросив, щоб його забрали з родини через знущання вітчима

Головне сьогодні