Перші в Україні: М-Моторс став дилером автомобілів BYD в Миколаївській області

М-Моторс стала дилером автомобілів BYD у Миколаєві, фото: Byd.com

Компанія «М-Моторс» стала офіційним регіональним дилером автомобілів електромобілів та гібридів BYD в Миколаївській області, це один з перших дилерських центрів цього автомобіля в Україні.

Про це повідомили в компанії BBCars, яка є офіційним імпортером автомобілів в Україні.

Перші офіційні повнофункціональні дилерські центрі відкриються у Миколаєві та Полтаві, формуючи точки доступу українських споживачів до сучасної електричної та гібридної мобільності.

Першими в країні статус офіційного регіонального дилера BYD отримали: ТОВ «М Моторс» (регіональний дилер по Миколаївській області) та ТОВ «Хюндай Центр Полтава» (дилер по Полтавській області).

«Це компанії з багаторічним досвідом роботи в автомобільному бізнесі, з чітким баченням та спроможністю побудови та розвитку нового бізнесу в регіоні», - йдеться у повідомленні.

Нові дилерські центри стануть хабами повного циклу — від продажу до сервісу — і забезпечать клієнтам доступ до глобального модельного портфеля найбільшого світового виробника електромобілів та гібридів — BYD.

«Ми будуємо не просто дилерську мережу — ми формуємо нову культуру мобільності в Україні. Відкриття центрів у Миколаєві та Полтаві — це ще один крок до того, щоб зробити сучасні технології доступними, ринок цивілізованим, а сервіс — прогнозованим і якісним у кожному регіоні», —наголошують в компанії BBCars.

Стратегія формування офіційної дилерської мережі спрямована на впорядкування ринку електромобілів, надання українцям повноцінного доступу до всіх переваг і можливостей провідного автовиробника.

У дилерських центрах буде представлено всі п’ять ключових лінійок бренду — Dynasty, Ocean, Leopard, Yangwang та Denza. Клієнтам будуть доступні як масові, так і преміальні моделі, включаючи Seal 05/06, Sea Lion 05, Song L та Leopard 3.

Кожен автомобіль постачається з повною гарантійною підтримкою, що підтверджує надійність акумуляторних систем і силових установок.

Центри оснащені сучасним діагностичним обладнанням та забезпечують обслуговування на всіх етапах експлуатації автомобіля.

Власні склади оригінальних запчастин і сертифіковані технічні спеціалісти гарантують швидкий та якісний сервіс.

Відкриття дилерських центрів BYD у Миколаєві та Полтаві є частиною довгострокової стратегії BBCars зі створення національної мережі дилерських центрів нового покоління.

Автосалон М-Моторс в Миколаєві знаходиться за адресою проспект Героїв України, 68.

Тел: +38(0512)77 88 77