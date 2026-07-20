На Одещині оголосили тендери на ₴69 млн для утримання пунктів пропуску
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Служба відновлення інфраструктури Одещини оголосила два тендери на комплексне утримання дев'яти автомобільних пунктів пропуску через державний кордон загальною вартістю 69 мільйонів гривень.
Про це пише Центр публічних розслідувань.
Відповідні дані оприлюднили в електронній системі Prozorro 13 липня після проведення аукціонів. Перша закупівля очікуваною вартістю 42,05 мільйона гривень охоплює п'ять об'єктів.
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За право надавати послуги змагаються ТОВ «Евродор» із пропозицією близько 36,3 мільйона гривень та ТОВ «Гріффін Сервіс». За даними аналітичної системи YouControl, компанія ТОВ «Евродор» належить депутату Ізмаїльської міської ради Геворгу Авєтісяну.
Другий тендер очікуваною вартістю 27,1 мільйона гривень стосується обслуговування чотирьох інших об'єктів. На цей лот свої заявки подали ТОВ «Гріффін Сервіс» та ТОВ «Будівельна фірма Паритетбудінвест» із ціновими пропозиціями близько 20,4 мільйона гривень.
Пропозицію ТОВ «Гріффін Сервіс» відхилили, а щодо ТОВ «Будівельна фірма Паритетбудінвест» рішення ще очікується.
До першого переліку пунктів пропуску входять «Рені — Джюрджюлешть» та «Виноградівка — Вулкенєшть», а до другого — «Старокозаче — Тудора» та «Серпневе 1 — Басараб'яска».
Нагадаємо, що на Одещині судитимуть п’ятьох посадовців однієї з військових частин, яких обвинувачують у привласненні понад 15,1 мільйона гривень державних коштів через схему з фіктивною службою.
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