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Украинское медиа СЛУХ и видеопродакшн KNIFE! Films выпустили документальный фильм «Далее» об украинках, которые из-за полномасштабного вторжения россии были вынуждены покинуть родину.
Премьера фильма прошла на YouTube-канале СЛУХ.
Режиссером фильма выступил Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк. Авторы фильма через интервью с каждой героиней рассказывают об их нелегком пути, проблеме выбора, жизни в новой стране и желании вернуться домой. В фильме можно увидеть искренние воспоминания школьницы-видеооблагерки из Мариуполя и ее мамы; фотографки из Харькова, студентки из Киева, стендаперки Натальи Гариповой и тренер по тхэквондо из Черкасс.
Съемочная команда фильма проехала более 13 тысяч километров, а съемки проходили в Австрии, Люксембурге, Кипре, Нидерландах, Германии, Польше, Словакии и Чехии.
— Мы поставили перед собой задачу не просто найти интересных героев, а собрать такие истории, которые будут состоять в целостном документальном фильме. Мы просмотрели более 200 анкет и видеовизиток. Это было очень тяжело психологически, ведь каждая история уникальна, каждый и каждая прошли через собственные проблемы, травмы и ужасы. Затем мы начали интегрироваться в их жизнь: долго общались по телефону и видеосвязи. Наладив дружескую коммуникацию, мы приезжали к ним и проводили несколько дней вместе, – рассказал Максим Сердюк.
В течение двух недель с момента публикации фильма на YouTube создатели обещают опубликовать восемь отдельных расширенных рассказов, не вошедших в фильм.
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Украинское медиа СЛУХ и видеопродакшн KNIFE! Films выпустили документальный фильм «Далее» об украинках, которые из-за полномасштабного вторжения россии были вынуждены покинуть родину.
Премьера фильма прошла на YouTube-канале СЛУХ.
Режиссером фильма выступил Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк. Авторы фильма через интервью с каждой героиней рассказывают об их нелегком пути, проблеме выбора, жизни в новой стране и желании вернуться домой. В фильме можно увидеть искренние воспоминания школьницы-видеооблагерки из Мариуполя и ее мамы; фотографки из Харькова, студентки из Киева, стендаперки Натальи Гариповой и тренер по тхэквондо из Черкасс.
Съемочная команда фильма проехала более 13 тысяч километров, а съемки проходили в Австрии, Люксембурге, Кипре, Нидерландах, Германии, Польше, Словакии и Чехии.
— Мы поставили перед собой задачу не просто найти интересных героев, а собрать такие истории, которые будут состоять в целостном документальном фильме. Мы просмотрели более 200 анкет и видеовизиток. Это было очень тяжело психологически, ведь каждая история уникальна, каждый и каждая прошли через собственные проблемы, травмы и ужасы. Затем мы начали интегрироваться в их жизнь: долго общались по телефону и видеосвязи. Наладив дружескую коммуникацию, мы приезжали к ним и проводили несколько дней вместе, – рассказал Максим Сердюк.
В течение двух недель с момента публикации фильма на YouTube создатели обещают опубликовать восемь отдельных расширенных рассказов, не вошедших в фильм.