Депутаты Одесского горсовета считают нужным перенести в историко-краеведческий музей памятник Екатерине II, вызывающий споры в обществе.

Проект решения внесен на сессию горсовета и опубликован в открытом доступе.

— Мы считаем, что в центре города не может быть русского маркера – памятника русскому царю. К тому же, недавно стало публично известно, что средства на его установку выделяло российское консульство в Одессе. Мы против вандализма и разрушения памятников, поэтому считаем, что его место в музее, — аргументируют авторы инициативы.

Политики объяснили, что по документам одесский бюджет тратит 2 миллиона гривен на охрану памятника российской императрице. Но такой суммы налицо нет, и потому прибавилось актов вандализма по отношению к монументу.

После демонтажа Екатерины II должен быть проведен архитектурный конкурс, говорят депутаты. Благодаря нему планируют создать похожую фигуру, которая впишется в архитектурный стиль площади Одессы.

Как известно, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II.

Ранее сообщалось, что Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал идею демонтажа памятника Екатерине II в Одессе. Он подчеркнул, что после того, как местные власти примут соответствующее решение, минкульт обязательно даст свое согласие.

Напомним, в 2019 году Верховный суд принял решение оставить в Одессе памятник основателям города, в центре которого находится российская императрица Екатерина II. Тогда мэр Одессы Геннадий Труханов назвал это «хорошей новостью», а мэрия имела «принципиальную позицию» в этом вопросе.