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Кот Степан из Харькова будет представлять проект «Сохраните украинскую культуру», инициированное Министерством культуры и информационной политики Украины.
Об этом сообщили на странице Минкультуры в Facebook.
Пушистый блогер-миллионник стал третьим послом проекта по восстановлению разрушенных российскими оккупантами памятников в Украине.
— Харьковский кот Степан, имеющий в инстаграмме 1,3 млн подписчиков, стал послом проекта от МКИП — Сохраните украинскую культуру. Это уже третья звезда, которая присоединилась к проекту, направленному на восстановление разрушенных россиянами украинских памятников культуры, говорится в сообщении.
В своем Instagram Степан напомнил, что за 8 месяцев полномасштабной войны Россия разрушила или повредила 552 культурных объекта в Украине, и призвал украинцев пожертвовать посильную сумму на восстановление памятников.
— Но хорошая новость в том, что благодаря проекту «Сохраните украинскую культуру», инициированному Министерством культуры и информационной политики Украины, каждый из нас может поддержать украинскую культуру. Пожертвуйте любую посильную для себя сумму, – написал харьковский кот.
Напомним, так называемое министерство культуры Херсонской области в своем Телеграмм-канале разместило сообщение, которое можно считать фактически признанием в соучастии в ограблении Херсонского областного художественного музея им. Шовкуненко и Херсонского областного краеведческого музея.
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Кот Степан из Харькова будет представлять проект «Сохраните украинскую культуру», инициированное Министерством культуры и информационной политики Украины.
Об этом сообщили на странице Минкультуры в Facebook.
Пушистый блогер-миллионник стал третьим послом проекта по восстановлению разрушенных российскими оккупантами памятников в Украине.
— Харьковский кот Степан, имеющий в инстаграмме 1,3 млн подписчиков, стал послом проекта от МКИП — Сохраните украинскую культуру. Это уже третья звезда, которая присоединилась к проекту, направленному на восстановление разрушенных россиянами украинских памятников культуры, говорится в сообщении.
В своем Instagram Степан напомнил, что за 8 месяцев полномасштабной войны Россия разрушила или повредила 552 культурных объекта в Украине, и призвал украинцев пожертвовать посильную сумму на восстановление памятников.
— Но хорошая новость в том, что благодаря проекту «Сохраните украинскую культуру», инициированному Министерством культуры и информационной политики Украины, каждый из нас может поддержать украинскую культуру. Пожертвуйте любую посильную для себя сумму, – написал харьковский кот.
Напомним, так называемое министерство культуры Херсонской области в своем Телеграмм-канале разместило сообщение, которое можно считать фактически признанием в соучастии в ограблении Херсонского областного художественного музея им. Шовкуненко и Херсонского областного краеведческого музея.