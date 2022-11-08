Кот Степан из Харькова будет представлять проект «Сохраните украинскую культуру», инициированное Министерством культуры и информационной политики Украины.

Об этом сообщили на странице Минкультуры в Facebook.

Пушистый блогер-миллионник стал третьим послом проекта по восстановлению разрушенных российскими оккупантами памятников в Украине.

— Харьковский кот Степан, имеющий в инстаграмме 1,3 млн подписчиков, стал послом проекта от МКИП — Сохраните украинскую культуру. Это уже третья звезда, которая присоединилась к проекту, направленному на восстановление разрушенных россиянами украинских памятников культуры, говорится в сообщении.

В своем Instagram Степан напомнил, что за 8 месяцев полномасштабной войны Россия разрушила или повредила 552 культурных объекта в Украине, и призвал украинцев пожертвовать посильную сумму на восстановление памятников.

— Но хорошая новость в том, что благодаря проекту «Сохраните украинскую культуру», инициированному Министерством культуры и информационной политики Украины, каждый из нас может поддержать украинскую культуру. Пожертвуйте любую посильную для себя сумму, – написал харьковский кот.

Напомним, так называемое министерство культуры Херсонской области в своем Телеграмм-канале разместило сообщение, которое можно считать фактически признанием в соучастии в ограблении Херсонского областного художественного музея им. Шовкуненко и Херсонского областного краеведческого музея.