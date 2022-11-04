Так называемое министерство культуры Херсонской области в своем Телеграмм-канале разместило сообщение, которое можно считать фактически признанием в соучастии в ограблении Херсонского областного художественного музея им. Шовкуненко и Херсонского областного краеведческого музея.

Об этом пишет херсонское издание МОСТ .

В сообщении говорится, что «министерство культуры Херсонской области активно способствовало эвакуации ценностей Херсонского областного краеведческого и Херсонского областного художественного музеев».

Конечно, сказано и о том, что экспонаты вывезены в безопасное место, и о том, что «действиями Киевского режима могут быть стерты культура и история нашей Родины».

То есть повторяются российские пропагандистские месседжи.

Речь идет и о «стабилизации в скором времени», но очевидно, что бесценные экспонаты херсонских музеев никто возвращать не будет, и они потеряны, возможно, навсегда.

Напомним, российские оккупанты вывозят экспонаты из Херсонского областного художественного музея имени Шовкуненко.