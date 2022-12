Сегодня, 17 декабря, Украина избрала представителей в песенном конкурсе «Евровидение-2023». Им стала группа Tvorchi с песней Heart of Steel (Сердце из стали).

Им дали 9 баллов члены жюри и 10 баллов зрители.

Tvorchi — электронная группа из Тернополя, основанная в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни. Ребята не профессиональные музыканты, учились на фармацевтах.

Как пишет «ДМ Общественного», Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни познакомились на улице случайно, когда Андрей подошел к Джеффри на улице, чтобы проверить свой уровень английского языка и пообщаться. Знакомство переросло в спеработу, где украинец стал музыкальным продюсером, а нигериец — автором текстов и вокалистом, пишет «Википедия».

Группа принимала участие в национальном отборе 2020 года. Тогда это завершилось скандалом и обещанием участников, что больше они претендовать на участие в Евровидении не будут.

В финале нацотбора принимали участие 10 конкурсантов: Moisei - «I'm Not Alone», OY Sound System - «Ой, тоскую», Demchuk - «Alive», Jerry Heil - «When God Shut the Door», Fiinka - «Довбуш», Krutь - «Колыбельная», Tember Blanche - «Я дома», Angelina - «Stronger», 2Tone - «Цветок» и Tvorchi - «Heart of Steel».

Общественное вело прямую трансляцию на разных платформах. из-за войны России против Украины финал проходил в укрытии, 90 метров под землей.

Ведущими были Тимур Мирошниченко, Екатерина Павленко и Злата Огневич. В состав жюри вошли Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.

Победителя финала нацотбора на Евровидение-2023 определяли жюри (50%) и зрители (50%). Зрители могли голосовать только в приложении «Действие». Впервые голосование бесплатно. В результате баллы суммировались, победитель набирал наибольшее количество баллов.

Тарас Тополя объявил самые низкие баллы жюри: 1 балл – Moisei, 2 балла – Tember Blanche, 3 балла – Angelina, 4 балла – 2Tone.

Джамала объявила: 5 баллов – OY Sound System, 6 баллов – Demchuk, 7 баллов – Fiinka.

Юлия Санина назвала самые высокие баллы: 8 баллов – Jerry Heil, 9 баллов – Tvorchi, 10 баллов – Krutь.

В «Действии» проголосовали 166 762 тысяч пользователей приложения, отвечая на вопрос: «Кто представит Украину на Евровидении 2023?»

Зрители дали следующие баллы: 1 балл – Angelina, 2 балла – OY Sound System, 3 балла – Tember Blanche, 4 балла – Demchuk, 5 баллов – 2Tone, 6 баллов – Moisei, 7 баллов – Fiinka, 8 баллов – Krutь, 9 баллов – Jerry Heil, 10 баллов – Tvorchi.