В честь новогодних праздников дети из Первомайского района Николаевщины передали 60 рисунков украинским защитникам на передовую.

Все рисунки дети создали на участии в конкурсе «Новогодний привет ВСУ», сообщает местное издание Гард.City.

Всего в конкурсе в поддержку украинских бойцов приняли участие 60 детей из разных уголков Первомайщины. Трем победителям конкурса вручили подарки, а гости мероприятия могли задонатить на ВСУ.

— Скажу откровенно, работы чувственные, поэтому было непросто отдать кому-то первенство, потому что все заслуживают признания. Впрочем, конкурс есть конкурс. Нами были определены три победителя, среди которых рисунки десятилетнего Ивана Остапчука из Кривого Озера, шестиклассницы Анны Даниленко из Арбузинщины и пятиклассницы Татьяны Григорицы из Семеновского лицея. Все новогодние поздравления поедут на передовую к нашим бойцам, – рассказывает глава районного совета Олеся Порхун.

Кроме рисунков на передовую отправят маскировочные сетки и патриотическое печенье.

Напомним, более 700 кг печенья приготовили коллективы заведений дошкольного образования для бойцов на передовую.