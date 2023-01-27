Украинский Институт сообщил, что запустил платформу с базой фильмов, которая имеет целью познакомить с украинским кинематографом зрителя в Украине и мире.

В базе данных украинского киноUkraine Films собрано более 600 украинских фильмов, среди которых архивные картины и современные новинки от украинских режиссеров. На сайте можно найти ссылку на легальный просмотр ленты онлайн на VOD-платформах, таких как: Netflix, Volia TV, Киевстар ТВ, Megogo, Sweet TV, Takflix или в кинотеатрах страны или города, если фильм находится в прокате.

Сервисом могут воспользоваться как украинские зрители, так и зрители за границей. Сайт работает на английском языке.

Платформу помогли Украинскому институту создать представители ирландской компании usheru, специализирующейся на создании сайтов-агрегаторов для промотирования фильмов разных стран мира. Они обратились в Украинский институт с предложением оказать посильную помощь в пределах своей компетенции.

— Война в Украине нанесла ущерб всем сферам украинской жизни, в том числе кинематографу. Наша команда хотела бы немного помочь, поэтому мы присоединились к развитию сайта, чтобы продемонстрировать и продвигать украинскую креативную область на мировой арене. Смотря украинские фильмы, зрители всего мира могут чтить украинскую культуру и поддержать кинопрофессионалов. Просмотр фильмов еще никогда не был столь содержательным! – отметил Оливер Феган, соучредитель и CEO usheru.

Так, среди свежих фильмов, уже появившихся в онлайн-доступе, можно найти фильм « Носорог» Олега Сенцова, « Лучшие выходные» Влада Климчука, « Земля голубая как апельсин» Ирины Целик, « Преданная» Кристины Сиволап, « Атлантида» Валентина Васяновича, « Мои мысли тихие» Антонио Лукича и другие.

Напомним, что документальный фильм «Дом из заноз» (A House Made of Splinters) производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии попал в список номинантов на Оскар-2023.