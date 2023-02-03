Режиссер Екатерина Горностай и программный директор Kyiv International Short Film Festival Саша Прокопенко вошли в жюри Берлинского кинофестиваля 2023 года.

Об этом сообщает УП. Жизнь».

Екатерина Горностай будет отбирать победителей в категории Generation 14plus. Это секция кино о детях и подростках и проблемах, с которыми они сталкиваются.

Именно в этой программе полнометражный игровой дебют Екатерины Горностай «Стоп-Земля» получил награду «Хрустальный медведь» за лучший фильм в 2021 году.

Кроме украинки Екатерины Горностай, в жюри программы Generation 14plus вошли кинематографист из Германии Фион Мутерт и фильммейкер и художница из Колумбии Хуанита Онзага.

Программный директор KISFF Саша Прокопенко будет оценивать фильмы по квир-программе Teddy Award.

В KISFF Саша Прокопенко с 2018 года курирует секцию Sexuality Matters, фокусирующуюся на правах ЛГБТКИА+ и женщин, гендерной идентичности и секс-позитивности.

73-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года. На фестивале покажут такие украинские фильмы как Ты меня любишь? режиссера Тони Ноябревой, «Мы не погаснем» Алики Коваленко, короткометражку «Это свидание» Надежды Парфан, а также ленту «Железные бабочки» Романа Любого о расследовании катастрофы МН17, а также документалку «Просыпаясь в тишине» Милы Жлуктенко и Даниэля.

Также в программу вошел документальный фильм «Восточный фронт» (Eastern Front) о войне в Украине, снятый российским режиссером Виталием Манским и украинским режиссером Евгением Титаренко.

Кроме того, на Берлинале 2023 года пройдет специальный показ фильма американского актера и режиссера Шона Пена о российско-украинской войне Superpower («Суперсила»).

Напомним, украинский документальный проект «Хащи» побывал в Николаеве и снял фильм о том, как жив город во время войны.