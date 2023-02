В Лос-Анджелесе в 65 раз прошла церемония вручения музыкальной премии Грэмми. Победителей определяют в 103 номинациях и 30 музыкальных жанрах.

Песней рока стала Just Like That от Бонни Рейт. Как когда-то об этой песне сказала сама певица, «она о том, что мы все сейчас переживаем», сообщает "УП. Жизнь».

Кроме этого, Бонни Рейт стала победительницей в номинациях Лучшее американское исполнение (Made Up Mind) и Лучшая американская песня (тоже по Just Like That). Всего у нее три золотых граммофона.

Лучшей сольной исполнительницей была объявлена певица Адель за композицию Easy on Me. Награду ей вручал Двейн Джонсон.

Больше всего наград в 2023 году собрала певица Бейонсе. Она получила 9 статуэток в форме золотого граммофона. В частности, в номинациях Лучший танцевальный альбом (Renaissance), Лучшее R&B исполнение (Cuff It), Лучшая танцевальная запись (Break My Soul) и Лучшее традиционное R&B выступление (Plastic Off the Sofa) и т.д. За Бейонсе идут Кендрик Ламар – восемь наград, а также Адель и Бренди Карлайл – у них по семь.

В тяжелой музыке торжествует Оззи Озборн. Ветеран рок-сцены получил награды за лучший рок-альбом (Patient Number 9) и совместно с Тони Айомми – за лучшее металлическое исполнение Degradation Rules.

В категории Лучшее рок-исполнение победителем стал Бренди Карлил из Broken Horses. Лучшим альбомом альтернативной музыки был признан Wet Leg.

В категории «Лучшее музыкальное видео» соревновалось произведение украинки Тани Муиньо – клип на песню Гарри Стайлза «As It Was». Тем не менее, в этой категории победило видео на песню All Too Well: The Short Film от Тейлор Свифт. Сам Гарри Стайлз получил Грэмми в категории Лучший поп-альбом по Harry's House.

Лучший прогрессивный R&B альбом: Стив Лэйси - Gemini Rights. Лучший R&B альбом: Роберт Гласпер по Black Radio III.

Лучшим рэп-альбомом объявили Mr. Morale & the Big Steppers Кендрик Ламар. Он также получил премию в категории Лучшее рэп-исполнение The Heart Part 5.

65-я ежегодная церемония вручения премии Грэмми состоялась на арене Crypto.com и отметила лучших исполнителей и их записи, которые они выпустили с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года. Это уже третья церемония Грэмми подряд, которую проводит комик из Южной Африки Тревор Ноа.

Напомним, несколько лет назад украинская пианистка Надежда Шпаченко получила самую престижную музыкальную награду «Грэмми», ее альбом The Poetry of Places победил в категории «Лучший классический сборник».