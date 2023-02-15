Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак настаивает на том, чтобы история Украины была предметом выбора на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2023 году.

Об этом Сергей Бабак сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что тот факт, что в тесте было три обязательных предмета, и именно на основе этих дисциплин осуществлялось поступление в высшие учебные заведения, является проблемой НМТ.

— Представьте, что в медицину или энергетику вступал тот, кто лучше знает историю, – это беда. Я не представляю себе, как эти врачи потом пойдут делать операцию военным и будут хорошо разбираться в эпохах становления нашего государства и не разбираться в биологии, – объяснил свою позицию представитель ВРУ.

Бабак добавил, что не хочет, чтобы дискуссия в парламенте «скатывалась до уровня борьбы патриотизма с логикой». По его мнению, в Украине нужно строить высокотехнологичное общество, и дети должны знать математику по крайней мере на элементарном уровне, соответственно, математика должна быть среди обязательных предметов.

Недавно коалиция «Реанимационный Пакет Реформ» призвала Министерство образования и науки Украины вернуть историю Украины в перечень обязательных предметов национального мультипредметного теста (НМТ).

— История Украины – это основополагающий предмет, который формирует у учащихся национальную память, национальное сознание, понимание важных исторических процессов и их причинно-следственных связей, — отметили в организации.

Ранее МОН объявило, что второй год вместо ВНО вступительное испытание будет проводиться в формате национального мультипредметного теста.

Поступающие в 2023 году будут писать НМТ три часа и самостоятельно смогут распределить время на каждый из трех блоков. Обязательным для составления Минобразования предлагает украинский язык и математика. Третий предмет – по выбору.

Основная сессия состоится в июне, дополнительная – в июне-июле. В дополнительной сессии смогут принять участие те абитуриенты, которые по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки представило модель поступления в высшие образования в 2023 году.