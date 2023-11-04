У Миколаєві 3 листопада в міській виставковій залі відкрилась виставка «Живопис. Іхтіс — Чумацька ікона на рибі».

В експозиції представлені роботи художниці з Херсону Оксани Осмач. Частина з них була створена, коли місто перебувало під російською окупацією, повідомили в Миколаївській міській раді.

Співавтором проєкту є інший митець з Херсону — Андрій Лопушинський. Художник також став її куратором.

«Ця виставка складається з двох частин. Одна краєзнавча. Вона несе просвітницьку місію. До неї увійшли чумацькі ікони, зображені на рибі», — розповіла Оксана Оснач.

На момент повномасштабного вторгнення Росії й у перші тижні окупації ікони на камбалі знаходились у Херсонському краєзнавчому музеї. Коли стало зрозуміло, що експонати можуть бути розкрадені російськими терористами, колекцію вивезли.

До другої частини увійшли 17 картин, 10 з яких були намальовані під час окупації Херсону. Роботи присвячені Україні, боротьбі держави за незалежність. Наприклад, на одній з картин художниця зобразила легендарного морського піхотинця, учасника оборони Маріуполя — Сергія Волинського.

Повідомляється, що така сама виставка відбуватиметься і в ірландському місті Калгарі. Там будуть представлені роздруковані копії картин та ікон на рибі.

У Миколаєві експозиція триватиме протягом місяця — орієнтовно до кінця листопада.

Також у міськраді зауважили, що це перша виставка, яка відбулась після відкриття виставкової зали — вона була закрита на ремонт, оскільки її пошкодили російські терористи під час обстрілу.

Нагадаємо, в громадському просторі *8 ПРИЧАЛ в Миколаєві пройшла виставка «Візуальна історія Миколаєва» про вплив війни на місто та морально-психологічний стан місцевого населення.