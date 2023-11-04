У середу, 1 листопада, в Центральній міській бібліотеці імені М.Л. Кропивницького відбулася презентація Всеукраїнського фотопроєкту про прикордонниць — «Неймовірна».
Організували виставку — дружній до жінок та дівчат простір «Вільна», повідомили у Миколаївській міській раді.
Фотопроєкт спрямований на подолання гендерних стереотипів у виборі професій жінками в громадах. Його героїні — жінки-прикордонниці.
Повідомляється, що серед них:
Всі вони військовослужбовиці окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України.
«Проєкт триває декілька місяців. З серпня ці світлини подорожують містами нашої країни. Після експозиції в Миколаєві вони вирушать далі», — розказала координатора мобільного простору «Вільна» Марина Кручинова.
Також у Миколаєві 3 листопада в міській виставковій залі відкрилась виставка «Живопис. Іхтіс — Чумацька ікона на рибі».
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У середу, 1 листопада, в Центральній міській бібліотеці імені М.Л. Кропивницького відбулася презентація Всеукраїнського фотопроєкту про прикордонниць — «Неймовірна».
Організували виставку — дружній до жінок та дівчат простір «Вільна», повідомили у Миколаївській міській раді.
Фотопроєкт спрямований на подолання гендерних стереотипів у виборі професій жінками в громадах. Його героїні — жінки-прикордонниці.
Повідомляється, що серед них:
Всі вони військовослужбовиці окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України.
«Проєкт триває декілька місяців. З серпня ці світлини подорожують містами нашої країни. Після експозиції в Миколаєві вони вирушать далі», — розказала координатора мобільного простору «Вільна» Марина Кручинова.
Також у Миколаєві 3 листопада в міській виставковій залі відкрилась виставка «Живопис. Іхтіс — Чумацька ікона на рибі».