У середу, 1 листопада, в Центральній міській бібліотеці імені М.Л. Кропивницького відбулася презентація Всеукраїнського фотопроєкту про прикордонниць — «Неймовірна».

Організували виставку — дружній до жінок та дівчат простір «Вільна», повідомили у Миколаївській міській раді.

Фотопроєкт спрямований на подолання гендерних стереотипів у виборі професій жінками в громадах. Його героїні — жінки-прикордонниці.

Повідомляється, що серед них:

єдина жінка-начальниця зв’язку Держприкордонслужби, яка присвятила своїй роботі вже 19 років;

начальниця відділення інспекторів прикордонної служби, яка 24 лютого 2022 року оформлювала останній міжнародний потяг «Київ-Варшава»;

очільниця медичного пункту військової частини;

охоронниця кордону.

Всі вони військовослужбовиці окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України.

«Проєкт триває декілька місяців. З серпня ці світлини подорожують містами нашої країни. Після експозиції в Миколаєві вони вирушать далі», — розказала координатора мобільного простору «Вільна» Марина Кручинова.

Також у Миколаєві 3 листопада в міській виставковій залі відкрилась виставка «Живопис. Іхтіс — Чумацька ікона на рибі».