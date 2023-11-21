У Миколаєві в середу, 22 листопада, пройде фотовиставка «Початок» до 10-річчя Дня Гідності та Свободи.

Про це повідомляють організатори виставки.

Фотовиставка відбудеться в укритті біля ДОФа — новий безпечний простір.

«10 років назад стало зрозуміло, що як було вже не буде. До 10-річчя тих самих подій більше 150 фото як відомих фотографів, так і безпосередніх учасників подій 2013-2014 років. Запрошуємо всіх, хто бажає згадати з чого все починалося, хто безпосередньо приймав участь, і не тільки…», — розповідають організатори.