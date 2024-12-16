  • вівторок

    17 грудня, 2024

  • 6.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • 6.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В «Дії» запустили послугу «єКнига»

У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 16 грудня, в Україні запустили нову послугу «єКнига» в мобільному застосунку «Дія».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, українці, яким виповнилося 18 років у 2024 році або виповниться у 2025-му, можуть отримати в застосунку «Дія» 908 гривень на купівлю книжок українською мовою.

«Послуга проста й технологічна: заходите в Дію, у розділ Сервіси, вибираєте єКнига, відкриваєте окремий рахунок і подаєтеся на виплату. Все готово за кілька кліків», — написав він.

Зазначається, що витратити гроші треба впродовж трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. Невикористані кошти повернуться на рахунок Українського інституту книги.

Нагадаємо, у 2024 році 75% прочитаних українцями книжок були державною мовою, що на 20% більше порівняно з 2023 роком. Такі дані представлені в дослідженні, проведеному дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги.

Також, за результатами дослідження, зручною для читання українську мову вважає близько половини опитаних.

Останні новини про: Дія

Подати заяву до Реєстру збитків тепер можна через «Дію»
У Мінекономіки назвали кількість українців, який вже забронювали через «Дію»
Український застосунок «Дія»  — один із найкращих винаходів світу, за версією TIME, — Федоров
Реклама

Читайте також:

новини

Святкова Одеса: як виглядає місто напередодні Нового року

Юлія Бойченко
новини

Зруйнований палац культури в Корабельному районі Миколаєва можна відновити, — УКС

Аліса Мелік-Адамян
новини

Як бізнес у Миколаєві створює новорічний настрій, прикрашаючи місто

Олена Козубовська
новини

Головну бухгалтерку окупаційного підприємства в Снігурівці заочно засудили до 6 років тюрми

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївпастрансу» не вистачає 120 водіїв, щоб вивести усі автобуси на маршрути

Олена Козубовська

Останні новини про: Дія

Український застосунок «Дія»  — один із найкращих винаходів світу, за версією TIME, — Федоров
У Мінекономіки назвали кількість українців, який вже забронювали через «Дію»
Подати заяву до Реєстру збитків тепер можна через «Дію»

Завтра відключень світла не буде, – «Укренерго»

Святкова Одеса: як виглядає місто напередодні Нового року

Як бізнес у Миколаєві створює новорічний настрій, прикрашаючи місто

«Такої судді, як я, не було і не буде»: Одеська суддя не задекларувала оренду квартири в Дубаї вартістю ₴700 тис. на рік

На регуляцію безпритульних тварин у Миколаєві у 2025 планують витратить ₴36,4 млн

3 години тому

Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси

Головне сьогодні