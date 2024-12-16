В «Дії» запустили послугу «єКнига»

У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 16 грудня, в Україні запустили нову послугу «єКнига» в мобільному застосунку «Дія».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, українці, яким виповнилося 18 років у 2024 році або виповниться у 2025-му, можуть отримати в застосунку «Дія» 908 гривень на купівлю книжок українською мовою.

«Послуга проста й технологічна: заходите в Дію, у розділ Сервіси, вибираєте єКнига, відкриваєте окремий рахунок і подаєтеся на виплату. Все готово за кілька кліків», — написав він.

Зазначається, що витратити гроші треба впродовж трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. Невикористані кошти повернуться на рахунок Українського інституту книги.

Нагадаємо, у 2024 році 75% прочитаних українцями книжок були державною мовою, що на 20% більше порівняно з 2023 роком. Такі дані представлені в дослідженні, проведеному дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги.

Також, за результатами дослідження, зручною для читання українську мову вважає близько половини опитаних.