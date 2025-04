«Розвеселий концерт»: у Миколаєві відбудеться вечірка в стилі 90-2000-х

Анонс заходу

У пʼятницю, 4 квітня, в Миколаєві відбудеться «Розвеселий концерт» в стилі 90-2000-х. Для глядачів виступатимуть «PERFORMANCE BIG BAND» Володимира Алексєєва та гурт «RADIOSTARS».

Про це повідомляють організатори заходу.

Миколаївців запрошують поспівати хіти ТІК і Вєрка Сердючка, ВВ і Скрябін, а також All that she wants, Coco Jambo, Everybody, I Like to Move It, It’s my Life та інші.

«Спеціальна програма і улюблені хіти з Великим Оркестром + група і вокалісти — більше 20 музикантів. Найпозитвніше музичне шоу за відгуками глядачів, в також 100% улюбленої музики, під яку ми росли і були безтурботні і щасливі», — йдеться у повідомленні.

Захід розпочнеться о 19:00 на сцені концерт-холу «Юність».

Забронювати квитки можна за посиланням: https://mykolaiv.karabas.com/rozveselyy-kontsert/order/

Нагадаємо, у грудні, на сцені концерт-холу «Юність» відбулось новорічне музичне шоу у стилі 90-2000-х.