«Розвеселий концерт»: у Миколаєві відбудеться вечірка в стилі 90-2000-х
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- Даріна Мельничук
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18:22, 01 квітня, 2025
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У пʼятницю, 4 квітня, в Миколаєві відбудеться «Розвеселий концерт» в стилі 90-2000-х. Для глядачів виступатимуть «PERFORMANCE BIG BAND» Володимира Алексєєва та гурт «RADIOSTARS».
Про це повідомляють організатори заходу.
Миколаївців запрошують поспівати хіти ТІК і Вєрка Сердючка, ВВ і Скрябін, а також All that she wants, Coco Jambo, Everybody, I Like to Move It, It’s my Life та інші.
«Спеціальна програма і улюблені хіти з Великим Оркестром + група і вокалісти — більше 20 музикантів. Найпозитвніше музичне шоу за відгуками глядачів, в також 100% улюбленої музики, під яку ми росли і були безтурботні і щасливі», — йдеться у повідомленні.
Захід розпочнеться о 19:00 на сцені концерт-холу «Юність».
Забронювати квитки можна за посиланням: https://mykolaiv.karabas.com/rozveselyy-kontsert/order/
Нагадаємо, у грудні, на сцені концерт-холу «Юність» відбулось новорічне музичне шоу у стилі 90-2000-х.
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