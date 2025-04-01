  • вівторок

    1 квітня, 2025

  • 11.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 11.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Розвеселий концерт»: у Миколаєві відбудеться вечірка в стилі 90-2000-х

Анонс заходуАнонс заходу

У пʼятницю, 4 квітня, в Миколаєві відбудеться «Розвеселий концерт» в стилі 90-2000-х. Для глядачів виступатимуть «PERFORMANCE BIG BAND» Володимира Алексєєва та гурт «RADIOSTARS».

Про це повідомляють організатори заходу.

Миколаївців запрошують поспівати хіти ТІК і Вєрка Сердючка, ВВ і Скрябін, а також All that she wants, Coco Jambo, Everybody, I Like to Move It, It’s my Life та інші.

«Спеціальна програма і улюблені хіти з Великим Оркестром + група і вокалісти — більше 20 музикантів. Найпозитвніше музичне шоу за відгуками глядачів, в також 100% улюбленої музики, під яку ми росли і були безтурботні і щасливі», — йдеться у повідомленні.

Захід розпочнеться о 19:00 на сцені концерт-холу «Юність».

Забронювати квитки можна за посиланням: https://mykolaiv.karabas.com/rozveselyy-kontsert/order/

Нагадаємо, у грудні, на сцені концерт-холу «Юність» відбулось новорічне музичне шоу у стилі 90-2000-х.

Останні новини про: Культура

Актор з Миколаєва Рудинський отримав звання Заслуженого артиста України
Як троє співробітників культури Миколаєва зруйнували арку в «Казці» та чому там тепер буде металевий паркан
Віцемер Миколаєва Петров вважає, що зруйнована арка в «Казці» не є обʼєктом авторського права
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині скоригували держзамовлення на підготовку робітничих кадрів для двох профліцеїв

Аліна Квітко
новини

Віцемер Миколаєва Петров вважає, що зруйнована арка в «Казці» не є обʼєктом авторського права

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мер Сєнкевич заробляє менше, ніж головний озеленювач Миколаєва, — декларація

Юлія Бойченко
новини

Кількість учнів у миколаївських школах зменшилась на близько 20% за останні три роки

Юлія Бойченко
новини

Головний лікар дитячої лікарні Пліткін отримав торік ₴731 тис. доходу — це на понад мільйон менше, ніж у 2023 році

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Культура

Віцемер Миколаєва Петров вважає, що зруйнована арка в «Казці» не є обʼєктом авторського права
Як троє співробітників культури Миколаєва зруйнували арку в «Казці» та чому там тепер буде металевий паркан
Актор з Миколаєва Рудинський отримав звання Заслуженого артиста України

На Миколаївщині скоригували держзамовлення на підготовку робітничих кадрів для двох профліцеїв

В Україні мотоциклам та мопедам дозволили їздити смугам громадського транспорту

2 години тому

Опитування: більшість українців вважають, що США втомилися від війни, а Європа підтримує Україну

Головне сьогодні