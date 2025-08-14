Куди піти у Миколаєві: театральні прем’єри, концерти, кіно та розваги для дітей

Територія миколаївського академічного художнього драматичного театру. Архівне фото: «МикВісті»

У вихідні миколаївці та гості міста зможуть обрати відпочинок на свій смак — від нових вистав і концертів до дитячих заходів та прем’єр у кінотеатрах. «МикВісті» зібрали для вас добірку найцікавіших подій, щоб ви точно нічого не пропустили.

*8 ПРИЧАЛ

15 серпня, пʼятниця, 18:00 — благодійна акція прилаштування безпритульних собак «Друзі поруч»

«Запрошуємо друзів на нашу Днюху! Запрошуємо людей, які хотять взяти собачку у родину! Вас чекають подарунки, частування та багато цікавого! З повагою та до скорої зустрічі! «Друзі поруч», — йдеться анонсі.

За словами організаторів, на гостей чекає кінопоказ про собак на великому екрані та святкування дня народження спільноти «Друзі поруч».

ДОФ літня сцена

15 серпня, пʼятниця, 19:30 — концерт пам’яті до Дня Народження Кузьми Скрябіна

«Людина живе доти, поки її памʼятають… Співаємо разом 25 улюблених пісень наживо: «Старі фотографії», «Місця щасливих людей», «Люди як кораблі», «Спи собі сама», «Танець пінгвіна»,«Дельфіни», «Мам», «Говорили і курили» «Коломийки», — пишуть організатори.

Також на заході працюватиме фудкорт із різноманітною їжею. Квитки можна придбати тут.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Благодійний футбольний матч

16 серпня, субота, 16:30

«Вперше у Миколаєві: пройде благодійний матч за участю відомих спортсменів та діячів Миколаївщини та Одеської медіа-команди «ODFAM», — йдеться в анонсі.

Організатори також зазначають, що у складі Одеситів виступатимуть: колишній гравець МФК «Миколаїв» кращий бомбардир Першої ліги Михайло Сергійчук, учасник Ліги Європи із «Чорноморцем» Дмитро Безотосний, відомий за виступами у Премʼєр Лізі України Віталій Балашов та інші.

Організатори повідомили, що місце проведення матчу оголосять пізніше. Актуальну інформацію публікуватимуть у своєму Telegram-каналі.

Анонс: АФМО

Кінотеатр Multiplex

Реклама

Афіша 15-20 серпня

Світ Юрського періоду: Відродження — пригоди, фантастика, екшн, фентезі

Граф Дракула. Історія кохання — романтика, жахи, містика

Ще одна шалена п'ятниця — комедія, сімейний

Фантастична 4: Перші кроки — фентезі, екшн

Поганці 2 — пригоди, анімація, комедія

Куба і Аляска — документальний

Голий пістолет — комедія, екшн

Еддінгтон — комедія, трилер

Формула-1 — спорт, драма

Ніхто 2 — кримінал, екшн

Зброя — трилер, жахи

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото Миколаївського драмтеатру

16 серпня, субота, 10:00 — вистава-казка

«Пес Тимко рятує друзів» — музична вистава-казка на тему мінної безпеки

У казці «Пес Тимко рятує друзів» діють милі й позитивні персонажі-тваринки, які через війну у великому місті залишилися безхатьками – Киця на ім’я Муркиця та Криса Люсіль, а також досвідчена вулична мешканка Ворона. Друзі збираються навколо дивної знахідки і не впевнені у її безпечності. Коли знахідка починає демонструвати дивні сигнали, на порятунок до наляканих тваринок прибігає Пес Тимко, що служить у ДСНС разом із сапером-кінологом – виявляє вибухонебезпечні предмети.

Придбати квитки можна на сайті.

Концерт-хол «Юність»

15 серпня, пʼятниця, 18:00 — концерт Volkanov

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Квитки можна придбати тут.

Миколаївська обласна філармонія

16 серпня, субота, 14:00 — естрадний концерт «Кохання віри не втрачає»

«На вас чекають хіти української та світової естради у виконанні талановитих артистів, атмосфера краси та магії, а також відчуття, що кохання справді здатне перемогти все», — йдеться в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

20 серпня, середа, 18:00 — камерний оркестр ARS NOVA з програмою «Love stories»

«Пориньте в атмосферу найніжніших мелодій, що оживають на сцені – це найчуттєвіші композиції з улюблених кінофільмів, емоційних мюзиклів та інших легендарних творів, що здатні змусити саме серце битися швидше», — зазначається в дописі.

Адреса: Літній Театральний майданчик Миколаївського академічного художнього драматичного театру, вул. Адміральська, 25

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.