  • вівторок

    21 жовтня, 2025

  • 7.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 21 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 7.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєва пішла з життя директорка дитячої мистецької школи Євгенія Кручиніна

Євгенія Кручиніна. Фото: Марина Тасінкевич, FacebookЄвгенія Кручиніна. Фото: Марина Тасінкевич, Facebook

У понеділок, 20 жовтня, у Миколаєві померла заслужена діячка мистецтв України, директорка Дитячої мистецької школи міста Євгенія Кручиніна.

Про це повідомила головний бібліограф відділу документів і наукових досліджень з питань краєзнавства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Марина Тасінкевич.

«Важко сприйняти такі новини. Мистецький світ зазнав втрат. Співчуття рідним та колективу Миколаївської дитячої художньої школи», — написала вона.

Євгенія Кручиніна народилася 11 грудня 1963 року. Вона була заслуженою діячкою мистецтв України, кандидаткою мистецтвознавства, лауреаткою обласної премії імені Миколи Аркаса, володаркою відзнак «Вчитель року», «Городянин року» та «Зірка культури міста Миколаїв».

Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
новини

Віцемер Очакова здивований, що у Миколаєві сесії онлайн: «Це неповага до виборців»

Юлія Бойченко
новини

З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

FPV-дрони та артилерія били по двох громадах на Миколаївщині

Після російських атак Чернігів залишився без світла, місто перейшло на генератори