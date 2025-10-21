У Миколаєва пішла з життя директорка дитячої мистецької школи Євгенія Кручиніна

Євгенія Кручиніна. Фото: Марина Тасінкевич, Facebook

У понеділок, 20 жовтня, у Миколаєві померла заслужена діячка мистецтв України, директорка Дитячої мистецької школи міста Євгенія Кручиніна.

Про це повідомила головний бібліограф відділу документів і наукових досліджень з питань краєзнавства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Марина Тасінкевич.

«Важко сприйняти такі новини. Мистецький світ зазнав втрат. Співчуття рідним та колективу Миколаївської дитячої художньої школи», — написала вона.

Євгенія Кручиніна народилася 11 грудня 1963 року. Вона була заслуженою діячкою мистецтв України, кандидаткою мистецтвознавства, лауреаткою обласної премії імені Миколи Аркаса, володаркою відзнак «Вчитель року», «Городянин року» та «Зірка культури міста Миколаїв».